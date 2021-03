Creador de Injustice y dos escritores de cómics elogian La Liga de la Justicia de Zack Snyder y piden la secuela

No hay duda de que el tema del momento es La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82%, proyecto por el que los fans lucharon por más de dos años y lograron conseguirlo a pesar de todas las adversidades. El lanzamiento de la película en HBO Max y video on demand ha sido un éxito, y no sólo los fanáticos lo están celebrando, también algunos famosos relacionados con el mundo de DC Comics y los cómics en general.

También lee: Suscríbete aquí a Disney Plus

Como muchos sabrán, desde que apareció la “Pesadilla” en Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27% fueron claros los planes del director, de realizar una adaptación libre de Injustice, historia de DC Comics sobre un futuro apocalíptico donde, tras perder a Lois Lane y el hijo que esperaban, Superman sucumbe al mal y se convierte en un tirano. El creador del videojuego Injustice: Gods Among Us, Ed Boon , publicó en su Twitter este mensaje donde elogia el trabajo de Zack Snyder en su Liga de la Justicia y sugiere un título para la secuela:

Me encantó La Liga de la Justicia de Zack Snyder y tengo una sugerencia para el nombre de la secuela: INJUSTICE de Zack Snyder

I loved Zack Snyder's Justice League and have a suggestion for the sequel name:



Zack Snyder's INJUSTICE — Ed Boon (@noobde) March 19, 2021

Otro famoso escritor de cómics que desde hace años expresó su apoyo por la campaña #ReleaseTheSnyderCut fue Rob Liefeld , conocido principalmente por ser el creador de Deadpool, pero que también trabajó en cómics de X-Men y Capitán América, entre otros. Tras el estreno, lanzó varios tuits de apoyo como estos, donde se une a la campaña #RestoreTheSnyderVerse, que busca revivir el proyecto de Snyder para DC Comics:

Es genial ver todo el amor a La Liga de la Justicia de Zack Snyder en todas las redes sociales. #RestoreTheSnyderVerse

It’s so great seeing all the Zack Snyder Justice League love across all social media. #RestoreTheSnyderVerse — robliefeld (@robertliefeld) March 19, 2021

Esta ha sido una gran semana para el fandom. No puedo creer que el Snyder Cut se lograra ante tanta oposición. Realmente es el testimonio del poder del fandom.

This has been a great week for fandom. I can’t believe the @snydercut came together in the face of so much opposition. It really is the testimony to the power of fandom. — robliefeld (@robertliefeld) March 19, 2021

Además de que retuiteó varios tuits de fans con halagos a la película, dedicó uno de sus podcast a hablar sobre la cinta, y compartió el comentario de un usuario de Twitter que comparó la rápida respuesta que tuvo Warner Bros. para aprobar la secuela de Mujer Maravilla 1984 - 76%, a pesar de que la reacción de la crítica y los fans estuvo dividida, y el silencio que ha guardado sobre las potenciales secuelas de La Liga de la Justicia de Zack Snyder.

¡¡NUEVO!! ¡LA LIGA DE LA JUSTICIA DE Zack Snyder! ¡Vengo en alabanza de la película, el movimiento! Discusión sin spoiler de un logro increíble.

NEW!! Zack Snyder’s JUSTICE LEAGUE! I come in praise of! The movie, the movement! Non-spoiler discussion of an incredible achievement. https://t.co/z4Ymj2XriF pic.twitter.com/QCh50SlEsI — robliefeld (@robertliefeld) March 17, 2021

¡Buen punto! [el anuncio de Wonder Woman 3 llegó inmediatamente a pesar de la tibia recepción por parte de fans y críticos, sin embargo… estamos esperando que den luz verde a La Liga de la Justicia 2].

Marv Wolfman , escritor de cómics que trabajó en Marvel y fue creador de Bullseye, enemigo de Daredevil; y de Gata Negra, de Amazing Spider-Man; posteriormente emigró a DC Comics y ahí fue responsable de la creación de Cyborg y Deathstroke, los cuales aparecen en La Liga de la Justicia de Zack Snyder. Como respuesta a un tuit donde Zack Snyder invitaba a tomar un trago al actor Ryan Reynolds, Wolfman escribió lo feliz que estaba por su trabajo:

Como escritor de cómics / papá de Cyborg y Deathstroke, felicitaciones. Definitivamente les hiciste justicia Zack Snyder.

As the comic book writer/daddy of Cyborg and Deathstroke, congratulations. You definitely did them justice. @ZackSnyder — Marv Wolfman (@marvwolfman) March 17, 2021

También intercambió unas palabras con Ray Fisher, actor que encarnó a Cyborg:

Gracias Marv Wolfman y George Perez. Realmente espero que el #SnyderCut los enorgullezca. #Cyborg

Realmente me encantó el #SnyderCut y tu Cyborg fue realmente el corazón y el alma de la película. Gracias.