Falcon y el Soldado del Invierno: Fans reaccionan al nuevo Capitán América con #NotMyCap

Falcon y el Soldado del Invierno - 97% estrenó su primer episodio el pasado viernes, en esta nueva historia se plantea la vida de los dos personajes después de los acontecimientos sucedidos en Avengers: Endgame - 95% en donde Steve Rogers viaja en el tiempo para devolver las gemas del infinito a la temporalidad a la que pertenecen, sin embargo, él decide quedarse para recuperar su vida como hombre sin la carga de ser un superhéroe.

En aquel momento, cuando el Capitán Rogers aparece como un anciano de casi 112 años a la orilla del lago, éste tiene un encuentro con sus amigos Sam Wilson y Bucky Barnes cediéndole su escudo al primero. A lo largo del episodio el público es testigo de la vida de estos personajes fuera de las batallas o de sus deberes como héroes, mostrando su lado más humano desde las dudas en sí mismos hasta la ansiedad que genera su pasado.

La nueva serie de Disney Plus ha obtenido comentarios positivos por parte de sus fans, sin embargo, existe un detalle que aún no termina de convencerles a tal grado que, de alguna manera, se han sentido involucrados con la historia. El creador de esta miniserie logró que la audiencia reaccionara a la llegada del nuevo personaje de tal manera que se hizo tendencia el hashtag #NotMyCap, en donde los usuarios de las redes se quejaban del nuevo Capitán América.

John F. Walker es a quien el gobierno eligió para sustituir al Capitán América, interpretado en la serie por Wyatt Russell. Walker llegó al mundo de los cómics en el número 323 de Capitán América y también es conocido como Súper Patriota o U.S. Agent. Pero ¿por qué si Cap le cedió el honor a Sam, el gobierno decidió darle el traje a alguien más? Durante una entrevista con TV Line, Malcolm Spellman, creador de la serie, aseguró que necesitaba darle ese toque de realidad a la historia.

Según sus palabras, era evidente que Sam dudara de ser digno de portar el escudo ante la sociedad “siendo un hombre negro [en Estados Unidos], él sabe cómo lo ven y la energía que eso podría generar”. De hecho, su decisión de darle el escudo al gobierno y sus dudas sobre sí mismo son los elementos clave para el desarrollo del personaje en esta nueva fase del MCU. Lo cierto es que el nuevo Capitán se ha vuelto objeto de burlas en las redes y a continuación puedes leer lo que opina la audiencia.

#TheFalconAndWinterSoldier spoilers ¿Quién diablos es este viejo? #notmycap

SPOILERS DE FATWS!!!! #TheFalconAndTheWinterSoldier DEMONIOS, QUE NO JODA EL GOBIERNO. QUÉ ES ESTA MIERDA.

🚨FATWS SPOILERS!!!!🚨#TheFalconAndTheWinterSoldier

HELL NO FUCK THE GOVERNMENT WHAT IS THIS SHIT pic.twitter.com/7ywhCXUyO1 — Trisha ⧗ (@romanoffnparker) March 19, 2021

Mira, mira esta cara. Míralo. dime que no quieres golpearlo. #notmycap

see, look at this face



look at it



tell me you don’t wanna punch it#notmycap pic.twitter.com/VEVpa4sapk — 🏳️‍⚧️ BENJI NOELLE 🏳️‍⚧️ (@bakedbeansprout) March 19, 2021

Todos al final de #TheFalconAndTheWinterSoldier

TFATWS #FalconAndWinterSoldier HA SIDO "CAPITÁN AMÉRICA" DURANTE 5 SEGUNDOS Y Y YA LE HA FALTADO AL RESPETO AL NOMBRE #NotMyCap

‼️TFATWS‼️#FalconAndWinterSoldier

No me gusta.

El primer episodio de #FalconAndWinterSoldier resumido:

TRÁIGANDO DE VUELTA.

Todos nosotros mirando #FalconAndWinterSoldier#FalconandWinterSoldierspoilers