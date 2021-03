Zack Snyder no ha perdido la esperanza de que exista una secuela de su Snyder Cut

Vivimos en un mundo extraño. No, no lo digo por los acontecimientos raros que han ocurrido en los últimos años en la política internacional. Lo digo porque literalmente ocurrió un milagro en Hollywood: La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82%.

Sigue leyendo: RESEÑA: Liga de la Justicia de Zack Snyder | Menos no es más en el camino a la redención de Zack Snyder

Es la primera vez que un estudio permite que un director regrese a una película que había abandonado años antes por asuntos personales y conflictos con los productores en cuánto al rumbo que el filme debía tomar. Y no sólo eso, sino que dicho estudio gastó millones adicionales para crear esta nueva versión más cercana a los deseos del director que de los ejecutivos. Es algo inédito. Si pudo ocurrir es porque Warner se dio cuenta que había una audiencia para el Snyder Cut y que ella podía traducirse en suscriptores de HBO Max. No es un secreto para nadie que lo que hace que un sistema de streaming sobreviva no sólo son las series y películas viejas que los clientes aman. No. Son las exclusivas nuevas que todo mundo muere por ver. Disney lo supo y por eso ha lanzado y lanzará series de Star Wars y Marvel que son parte del canon de sus películas.

A HBO Max le faltaba un título similar y no dudaron en acercarse a Zack Snyder para poder lanzar su versión de la Liga de la Justicia - 41%. El plan original era sacarla sin invertir ni un centavo, pero cuando el director les dijo que esto era imposible, invirtieron 70 millones adicionales. Hasta el momento parece ser un dinero bien gastado. Por una parte, el estreno colapsó los servidores de HBO Asia. Por otra, AT&T considera que la cinta es una de las piezas claves para que HBO Max llegue a los 150 millones de suscriptores en 2025.

También te puede interesar:

Tras este éxito y todo el furor que ha causado en redes sociales, no es extraño pensar que una secuela podría llegar a materializarse. Zack Snyder en estos días dijo que Warner no ha mostrado el menor interés en que él vuelva a trabajar con ellos. Dicho esto, hoy en una entrevista con Entertainment Weekly ha revelado que no descarta la posibilidad de que una secuela pueda llegar a existir, sobre todo tomando en cuenta lo improbable que parecía el Snyder Cut en primer lugar:

Yo siempre me pregunto, ¿Qué es más probable, que Warner Bros. me pida que haga una secuela de Liga de la Justicia o que ellos revivan una película de tres años de antigüedad, gaste millones de dólares para restaurarla según mi [visión] original y que luego la estrene? Yo pienso que la secuela era un escenario mucho más probable que lo que ocurrió. Así que a la luz de eso yo digo '¿Quién sabe que pueda ocurrir en el futuro?'

No se puede negar lo que Snyder dice; hace unos años hubiera sido risible pensar que el estudio iba a invertir dinero para una visión en la que no creyó en primer lugar a pesar de que los fans se lo pidieran fervientemente. Afortunadamente vivimos en el mundo en el que eso sí llegó a pasar.

Hace poco, Snyder le reveló al New York Times de qué pudo haber tratado la secuela:

La Tierra es derrotada cuando Superman sucumbe ante la [Ecuación de la] Antivida. Y entonces Flash regresa en el tiempo para cambiar un elemento para así evitar que eso ocurra. Y luego viene la gran batalla en la que es derrotado. Cuando Darkseid llegue a la Tierra, en la película que nunca verán, los ejércitos de la Tierra se unen de nuevo como lo hicieran en la antigüedad

Es curioso notar que hace unos días hablaba de esta secuela como algo que nunca podría ocurrir. Ahora ya está comenzando a dejar abierta esta posibilidad. Quizá Warner ya lo ha contactado o simplemente ha recobrado la esperanza en que sus secuelas revivan como su visión original lo hizo.

No te vayas sin leer: Zack Snyder dice que Army of the Dead fue su película favorita de hacer