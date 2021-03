Ace Ventura 3 ya está en desarrollo, será escrita por los guionistas de Sonic La Película

La nostalgia todavía es una de las fuerzas más importantes que mueven a la industria del entretenimiento en la actualidad, y mientras haya tela de dónde cortar (y en ocasiones aunque no la haya), los estudios se arriesgarán con proyectos que apelen a ella; el más reciente ejemplo es Ace Ventura 3, película que está siendo realizada por Amazon Prime Video con los guionistas de Sonic La Película - 89%.

De acuerdo con Comic Book, el anuncio se dio a conocer en una retrospectiva de Morgan Creek Entertainment, la productora de clásicos de culto de los 90 como Ligas Mayores - 82%, La Fuga - 92%, Robin Hood (1991), El Último de los Mohicanos - 94%, y, por supuesto, Ace Ventura: Pet Detective - 42% y Ace Ventura: Un Loco en África - 33%, ambas protagonizadas por Jim Carrey. Al preguntársele al equipo de Morgan Creek sobre cuál es el siguiente proyecto en el que están trabajando, fue que revelaron la inesperada Ace Ventura 3, y que estará a cargo de Pat Casey y Josh Miller . Este fue el comunicado que dieron a Park Circus:

Estamos muy entusiasmados con los desarrollos de nuestra franquicia con Exorcist y la franquicia Ace Ventura ... Durante [la pandemia de] COVID, el público se ha enamorado y está emocionado de que los personajes queridos regresen con nuevas historias. Ace Ventura verá un nuevo día en Amazon como una gran película con los escritores de Sonic the Hedgehog.

Vale la pena destacar que al hablar de la película se refieren a ella como major motion-picture/theatrical, lo que significa que llegará a la pantalla grande. Hace muy poco Amazon nos trajo otra secuela tardía de un clásico de comedia de los 90, Un príncipe en Nueva York 2 - 55%, que no tuvo muy buenas reseñas pero logró convertirse en un éxito de audiencia durante su lanzamiento.

Dada la popularidad de la que todavía goza el actor, Ace Ventura 3 podría ser un éxito tan grande como Un Príncipe en Nueva York 2, pero como toda producción contemporánea, deberá ajustarse a los valores actuales, y las bromas transfóbicas de Ace Ventura: Pet Detective que hoy resultan tan molestas, se deben omitir por completo.

La carrera de Jim Carrey pareció estar en crisis junto con su vida personal tras el suicidio de su ex-novia Cathriona White y las demandas de su familia, que lo acusaban de ser el culpable por su muerte. Para buena suerte suya y de sus fans, en los últimos años lo hemos visto nuevamente activo en papeles que nos recuerdan a sus mejores años. Sonic La Película, donde interpretó al Dr. Eggman, es un ejemplo claro. Carrey, además de ser famosos por sus papeles cómicos, tiene algunos hitos en actuaciones serias, como The Truman Show: Historia de una Vida - 94%, The Majestic (2001) y Eterno Resplandor De Una Mente Sin Recuerdos - 93%.

Esperemos que Ace Ventura 3 esté a la altura de las expectativas y no sea una decepción como lo fue Una Pareja Más Idiota - 29%, cinta por la cual Carrey declaró a The Hollywood Reporter en 2017 que no volvería a trabajar en locas secuelas:

En mi opinión, las secuelas son una función del comercio en su mayoría. Por lo menos las dos que he hecho, eran personajes que me gustaba interpretar (...) Cuando pones 10 años entre tú y la última vez que lo hiciste, de pronto te cuestionas, ¿cómo hacer eso otra vez? ... Entonces te das cuenta que estás imitando tu inspiración original. Fue muy divertido con Jeff, pero no soy un loco de las secuelas.

