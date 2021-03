Avatar: The Last Airbender: Nickelodeon planea varias series animadas y películas de la franquicia

Apenas hace un mes, Nickelodeon anunció la creación de Avatar Studios, una división diseñada para expandir la franquicia de Avatar y como primer proyecto se dio a conocer una cinta animada dirigida por los creadores de la serie original Michael DiMartino y Bryan Konietzko, sin embargo, recientemente la compañía reveló que no es el único proyecto planeado para este universo (vía Deadline).

Avatar: la leyenda de Aang: Libro 1 - 100% está ambientada en un mundo en el que algunas personas pueden manipular uno de los cuatro elementos –agua, tierra, fuego o aire– con variantes telequinéticas de las artes marciales chinas. El único individuo que puede doblar los cuatro elementos, el Avatar, es responsable de mantener la armonía entre las cuatro naciones del mundo y sirve como puente entre el mundo espiritual y el mundo físico.

La exitosa serie se centra en el personaje de Aang, de 12 años, el Avatar actual y último sobreviviente de su nación, los Nómadas del Aire, quien junto a sus amigos –Sokka, Katara y Toph– se esfuerzan por poner fin a la guerra de la Nación del Fuego contra las otras naciones del mundo.

En una entrevista con Deadline, el presidente de Nickelodeon, Brian Robbins, habló sobre los planes de expandir la franquicia de Avatar más allá de la primera película animada ya mencionada.

Estamos en las primeras etapas de desarrollo y exploración de lo que llamamos un universo Avatar Airbender completo. Mike y Bryan están trabajando duro y creo que ese universo abarcará definitivamente una película teatral, animación, ciertamente varias series de televisión y probablemente múltiples películas. Creo que muy pronto estaremos listos para decirle al mundo lo que vendrá primero, pero aún no lo hemos logrado porque estamos en las primeras etapas del desarrollo creativo.

La nueva serie mencionada se unirá a las dos series animadas existentes de Avatar, Avatar: The Last Airbender de 2005 y The Legend of Korra de 2012, que han llegado a una nueva generación de jóvenes fanáticos a través de su transmisión en Netflix.

Además, de esto conviene recordar que Netflix tiene planeada una nueva serie original live-action de Avatar: The Last Airbender sin la participación de DiMartino y Konietzko, por lo que los fanáticos de estos personajes e historias podrán tener garantizada la diversión durante los próximos años.

Robbins también señaló que fuera de la serie de Netflix, los próximos proyectos relacionados con Avatar Studios permanecerán dentro de ViacomCBS, con Paramount + y Nickelodeon como destinos principales.

Estamos entusiasmados por llenar nuestras propias plataformas hoy. Asignaremos licencias estratégicamente a otros lugares por diferentes razones, pero principalmente nuestro enfoque es llenar nuestras propias plataformas comenzando con televisión lineal.

