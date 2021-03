Darkseid de La Liga de la Justicia de Zack Snyder superó a Thanos, aseguran los fans

En el cine de superhéroes los villanos suelen ser uno de los problemas más grandes cuando el público no logra conectar con ellos por alguna razón. Por mucho tiempo fue uno de los reproches más grandes hacia Marvel Studios hasta que llegó Thanos en Avengers: Infinity War - 79% y fue el personaje favorito de muchos; ¿podrá DC Comics tener un villano tan grande como Thanos? Según los fans que ya vieron La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82%, Darkseid tiene todo para serlo.

La versión de Liga de la Justicia - 41% que llegó a los cines en 2017 eliminó por completo a Darkseid y lo redujo a una mención, dejando como único villano a Steppenwolf, que no fue en lo absoluto memorable, sino todo lo contrario. En La Liga de la Justicia de Zack Snyder Steppenwolf es mucho más amenazante desde su diseño y sus motivaciones mejor planteadas, pero fue Darkseid quien se robó cada una de las escenas donde apareció.

Darkseid, miembro de los Nuevos Dioses, fue creado por el legendario Jack Kirby para su serie New Gods, y después se convirtió en uno de los villanos más temidos de DC Comics. Jim Starlin , creador de Thanos, incluso admitió que el personaje de Kirby fue la inspiración para su villano, quien sin embargo se adelantó a Darkseid a llegar a la pantalla grande.

Ahora que el tema del momento es La Liga de la Justicia de Zack Snyder, varios fans han comparado al Darkseid de la película con el Thanos del Universo Cinematográfico de Marvel, y coinciden en que se trata de un villano que inspira más miedo que Thanos. Los pocos minutos que aparece Darkseid en la cinta de Snyder no son suficientes como para compararlo con el desarrollo que tuvo el enemigo de Los Vengadores, que en gran medida es el protagonista de Avengers: Infinity War, no obstante, es fácil darse cuenta de que luce muy amenazante y su potencial para las secuelas es grande.

Estas son algunas de las reacciones que han aparecido en Twitter sobre la comparación de Thanos con Darkseid, ¿tú con cuál te quedas?

¡Thanos parece un lindo cachorro comparado con Darkseid! ¡¡El corte de Snyder es la fregonería!!

Thanos looks like a cute puppy compared to Darkseid!

Snyder cut is the real shiZZ!! #SnyderCut — Piyush Sharma (@misterpiyush) March 19, 2021

Créanme: Thanos, por más temible y fantástico que fuera ese personaje en el MCU, no querría ningún problema con Darkseid de Zack Snyder. Que se sepa: a la gente le encanta el #SnyderCut, y ZSJL debería demostrar de una vez por todas que debemos #RestoreTheSnyderVerse. ¡Adelante, todos!

Believe me—Thanos, as fearsome as that fantastic character was in the MCU, would not want any problems with Zack Snyder’s Darkseid.



Let it be known—the people love the #SnyderCut, and ZSJL should prove once and for all that we must #RestoreTheSnyderVerse.



Onwards, y’all! 🔥 pic.twitter.com/cREglWcM8k — Ricky J. Marc, J.D., M.S. (@RickyJMarc) March 19, 2021

Literalmente, él fue 40000% mejor que Thanos. Darkseid apareció durante 10 minutos en total y es mejor que Thanos en mi opinión ...

LIRERALLY. HE WAS 40000% BETTER THAN THANOS DARKSEID SHOWED UP FOR LIKE 10 MINS TOTAL AND HES BETTER THAN THANOS IMO.... — shop is open! ✨ (@artinggrace) March 19, 2021

Thanos no tiene nada que ver con Darkseid, Darkseid es 10 veces más intimidante y da mucho miedo honestamente, Thanos todavía es el mejor de todos, pero solo espera a Galactus y Braniac o Black Adam. Posiblemente venga Sinestro y se acabó.

Thanos ain’t got shit on darkseid 😭😭😭 darkseid is 10x more intimidating and he’s scary asf honestly thanos still goat tho but just wait till galactus and braniac or black adam ? Possibly sinestro come and its over fr https://t.co/xt7n5IUDqo — JayAllenMorales 🥷🏿 (@SYREPSYCH) March 19, 2021

El MCU es genial, Thanos fue increíble. Pero seamos realistas. Thanos no puede alcanzar a Darkseid. Esos son solo hechos. Darksied es el villano definitivo. Y Snyder lo hizo bien.

MCU rocks, Thanos was amazing. But let’s be real. Thanos can’t carry Darkseid’s jock strap. Those are just facts. Darksied is the ultimate villain. And Snyder did him good. — Manny III (@phoenixncf) March 19, 2021

La neta el Thanos se ve retierno en comparación al pechudo, satanico, omega, conquistador de mundos, temor del universo, demoniaco, dueño de mis pesadillas y de mi corazón del Darkseid. #SnyderCut pic.twitter.com/m0xwmxl4rZ — Silva (@S07Gerardo) March 19, 2021

Los dos están muy bien hechos...

Pero definitivamente si se trata de sacarte un susto, el Lord de Apokolips gana por goleada!#Darkseid pic.twitter.com/RwL9SXbf03 — D✪c - DC Fan (@drisraelluna) March 18, 2021

Darkseid suena hasta más amenazante que Thanos, change my mind pic.twitter.com/IZGnalTsQw — Efraín A. Rumbo (@13Rumbo) March 19, 2021

#SnyderCut Definitivamente Darkseid se come vivo a Thanos. El si da miedo!! Épica!!!! pic.twitter.com/qC7j1gjq54 — Rafael Herrerías (@RafaelHerrerias) March 19, 2021

Thanos se quedo pendejo a lado del Darkseid que nos mostro Snyder 🤯 — Max 🔟 (@Max10b) March 19, 2021

Para nuestra mala suerte, es muy probable que ya no veamos más de Darkseid a menos que Warner apruebe las secuelas de La Liga de la Justicia de Zack Snyder. Se han revelado los planes del director para la segunda y tercera entregas y en ellas veríamos en acción al poderoso extraterrestre utilizando todo su poder contra los héroes.

Los fans tienen la esperanza de convencer al estudio, tal como lo hicieron con la campaña #ReleaseTheSnyderCut (Liberen el corte de Snyder), ahora con #RestoreTheSnyderVerse (Restauren el universo de Snyder). Según los rumores, el futuro de la saga depende del éxito que tenga La Liga de la Justicia de Zack Snyder en HBO Max.