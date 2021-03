La Liga de la Justicia de Zack Snyder: Terminar los efectos visuales fue una tarea muy complicada

A estas alturas del partido todos sabemos los problemas que tuvo que afrontar Zack Snyder para poder entregarnos una versión de la Liga de la Justicia - 41% que fuera fiel a su visión. No fue fácil. Se tuvo que enfrentar a las presiones de Warner y a una tragedia personal: el suicidio de su hija Autumn. Se vio olbigado a abandonar este proyecto. Esto se traduce en que la película fue grabada en el 2016, y luego Joss Whedon tuvo que volver a filmar muchas escenas para aproximarse a lo que el estudio quería, pero no lo que los fans de DC esperaban. Cuatro años después de que se lanzara en cine por fin pudimos ver La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82%.

Hay algo en lo que no todo mundo se ha puesto a pensar. Reunir a algunos actores para filmar material adicional no fue fácil y menos con la pandemia, pero hay otro rubro en el que las cosas se pusieron más complicadas: el apartado técnico. No es ningún secreto que la tecnología avanza a una velocidad abrumadora. Mucho más rápido el software, que el hardware, en realidad. Imaginen que alguien encuentra en su desván una computadora especial para jugar videojuegos de hace un par de años y tiene la ocurrencia de intentar correr en ella Cyberpunk 2077. El resultado va a ser abismal. Algo similar les pasó a las pobres almas que intentaron correr ese juego en un PS4 en lugar de un PS5. Si eso pasa con un videojuego. Pregúntense: ¿qué tan rápido evolucionan los efectos digitales de las películas de alto presupuesto de Hollywood? En otras palabras, ¿qué ocurre si tienes grabaciones de hace cuatro años y las quieres correr en los softwares más recientes? ¿Siguen siendo compatibles? No debe sorprender a nadie que la respuesta sea no.

Justo lo anterior fue un problema al que se enfrentó Weta Digital, una de las productoras especializadas en efectos visuales que trabajó en este nuevo corte de la Liga de la Justicia. Así lo reveló a io9 Kevin Smith, no el director de cine, sino el supervisor de efectos visuales de Weta:

Cuando hablamos de traer de vuelta datos de cuatro años de antigüedad, es casi una labor arqueológica. Tienes esos archivos, pero ninguno funciona ya.

Cabe decir que Weta trabajó en la versión original de Zack Snyder y también en la versión de Whedon, pero cuando a mediados de 2020 les pidieron volver para trabajar en el Snyder Cut, ya no todos los archivos eran compatibles con los programas que usan en la actualidad. Así lo reveló Smith:

Me parece que Justice League fue lo último que iluminamos en nuestro viejo Pipeline de Maya antes de transcicionar a Katana. Así que uno de unos más grandes retos fue que uno de nuestros supervisores de CGI tuvo que codificar mucho para convertir esos archivos de Maya en Katana. De esa forma pudimos continuar trabajando en la iluminación. Cada una de las pequeñas piezas de Pipeline había cambiado en cuatro años.

Por su parte, el supervisor de animación, Simeon Ducombe, le dijo a io9 que a pesar de las complicaciones técnicas estaban agradecidos de poder trabajar nuevamente en este proyecto:



No todos los días tienes una segunda oportunidad de volver a algo y de tratar de mejorar cosas que ya habías hecho y expandirlas. Fue muy gratificante poder volver a trabajar en todas esas tomas que habían sido omitidas previamente y en las ya habíamos invertido mucho tiempo. Particularmente para los animadores que las hicieron. Su trabajo por fin puede ver la luz del día, lo cual es muy alentador. Podías darte cuenta que había mucho entusiasmo positivo hacia el filme porque notabas que Zack estaba realmente emocionado de poder hacer esta versión. Sabías que D. J. [el supervisor de efectos especiales John Des Jardin] estaba emocionado por lo mismo. Eso nos motivó y nos ayudó a seguir adelante a pesar de tener el tiempo tan justo

Esto es un recordatorio de que al borrar escenas de una película, básicamente estás echando por la borda horas de trabajo de alguien. Es bueno que hayan tenido la oportunidad de comprobar que todo ese tiempo invertido no fue en vano.

