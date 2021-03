HBO anuncia 3 nuevas series spin-off de Game of Thrones

Los seguidores de la fantasía estuvieron muy al pendiente de Game of Thrones - 59% durante varios años, todo gracias a la poderosa historia que tenía para contarnos. El éxito del programa ha inspirado a HBO a desarrollar más spin-offs, series que narrarán otros acontecimientos en la increíble tierra de Poniente. A través de The Hollywood Reporter se confirman los tres títulos de los proyectos que la cadena televisiva nos traerá en el futuro; sin lugar a dudas todavía continúa siendo una buena época para ser fan de la obra de George R.R. Martin . Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Game of Thrones culminó tras 8 temporadas, las primeras siendo ejemplos brillantes de excelencia televisiva, y las últimas tres mostrando la incapacidad de los showrunners al momento de llevar creatividad e ingenio a una historia que ya no tenía libros en los cuales basarse, todo por su afán de pasar a su siguiente proyecto. Pero aunque el final resultó pobre, HBO no tardó en confirmar el desarrollo de un spin-off que nos contará eventos ocurridos varios siglos antes del nacimiento de Daenerys Targaryen y Jon Snow, después de todo, Juego de Tronos se convirtió en una de las series más exitosas de la cadena y el potencial para continuar explotando historias alternas es demasiado tentador.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, HBO ya está preparando tres spin-offs de Game of Thrones: The 9 Boyages, el cual seguirá los grandes viajes en el mar realizados por Corlys Velaryon; Flea Botton, situado en el barrio de tugurios más pobre de King's Landing; y 10,000 Ships, mismo que narrará la historia de la princesa Nymeria después de su derrota por el dominio valyrio. La cadena no ha señalado fecha de estreno alguna, por lo que tendremos que esperar un tiempo extra hasta conocer detalles más profundos sobre la producción.

[bHouse of Dragon[/b] es el primer sin-off de Game of Thrones autorizado por HBO, serie que nos traerá toda la grandeza de la familia Targaryen durante época dorada en Poniente, cuando la familia dio forma a la dinastía que reinaría por más de tres siglos hasta la rebelión de Robert Baratheon. Hasta el momento se han confirmado varios actores de gran fama en el reparto: Paddy Considine (Viserys Taragryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Emma D'Arcy (Rhaenyra Targaryen) y Matt Smith (Daemon Targaryen); se estrenará en HBO durante algún punto de 2022.

Aunque Game of Thrones no salió bien en sus etapas finales, HBO y WarnerMedia continúa trabajando arduamente para llevar más de Poniente a la pantalla chica. Los fans se sienten un poco temerosos de que las nuevas series no cumplan el objetivo de ser satisfactorias, pero lo cierto es que los showrunners de la primera ya no se encuentra vinculados con ellas, por lo que podemos concederles el beneficio de la duda... tal vez resulten ser mucho mejores, con inicios épicos y conclusiones impresionantes. Los nuevos creativos deben estar muy conscientes de los errores que NO deben cometer para evitar el fracaso.

La gente de HBO tiene un gran compromiso por delante. Tras la fallida temporada final de Juego de Tronos, ahora deben tomarse el trabajo mucho más en serio y crear spin-offs que realmente se comprometan con el público, que les concedan aventuras emocionantes y con sentido. Los showrunners de Game of Thrones erraron de forma monumental y la decepción puede verse una y otra vez en las entrevista hecha a los actores cuando se trata de la temporada final. Esperamos que los nuevos proyectos sean muy diferente.

