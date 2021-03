Matt Reeves felicita a Zack Snyder por el lanzamiento de su corte de Liga de la Justicia

Hace más de tres años miles de fans del universo cinematográfico de DC a cargo de Zack Snyder (300 - 60%, Watchmen, Los Vigilantes - 65%, El Hombre de Acero - 55%) salieron decepcionados del cine luego de ver Liga de la Justicia - 41%, hoy, gracias al esfuerzo de esos mismos fans y a HBO Max, podemos disfrutar de la película tal como la concibió el director antes de abandonar la producción en marzo de 2017. Además de las reacciones positivas de la crítica y los fanáticos, hoy un famoso director felicitó a Snyder por su logro: Matt Reeves (El Planeta de los Simios: La Guerra - 93%, Déjame Entrar (2010) - 88%, Cloverfield: Monstruo - 77%).

Reeves, reconocido principalmente por las dos últimas entregas de la trilogía de El Planeta de los Simios, fue el encargado de sustituir a Ben Affleck (Siempre, Luis - 67%, The Way Back - 92%) como director y guionista de The Batman , cinta que originalmente estaría conectada al DC Extended Universe (DCEU), pero que fue reescrita como un reboot separado de lo hecho por Snyder.

El hecho de que The Batman fuera un reboot no fue una decisión que agradara del todo a los que disfrutaron del trabajo de Snyder y Affleck en Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%, pero entre los dos cineastas no hay rencor ni rivalidad, así lo demuestra el más reciente tuit de Reeves donde expresa su felicidad porque haya visto la luz La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82%:

Qué viaje tan largo, doloroso y épico hasta el día de hoy, amigo mío. Pero lo hiciste. Estoy muy feliz de que tu visión finalmente se comparta con el mundo, Zack Snyder. No puedo esperar a ver ... #ZackSnydersJusticeLeague

What a long, painful, epic journey to this day, my friend. But you did it. So happy your vision is finally being shared with the world, @ZackSnyder . Can't wait to see... #ZackSnydersJusticeLeague — Matt Reeves (@mattreevesLA) March 18, 2021

Como pueden leer, Reeves todavía no ve el corte de Snyder, esperemos que cuando lo haga también comparta su opinión en redes sociales, mientras tanto debe ser motivo de alegría para muchos todo el apoyo que ha recibido el director, quien pasó por una tragedia familiar cuando dejó la producción de Liga de la Justicia, y después su trabajo, en el que había puesto todo su corazón, fue destrozado por Joss Whedon (Avengers: Era de Ultrón - 75%, Mucho Ruido y Pocas Nueces - 84%, Los Vengadores - 92%) bajo las órdenes de Warner Bros.

Otros famosos que aprovecharon la emoción del momento para felicitar a Zack Snyder fueron Joe Russo y Anthony Russo, conocidos principalmente por sus películas del Universo Cinematográfico de Marvel, Capitán América: El Soldado del Invierno - 89%, Avengers: Infinity War - 79% y Avengers: Endgame - 95%. Estas fueron sus palabras para Snyder:

De dos adictos de los superhéroes a otro, estamos emocionados de ver que tu visión ha llegado a buen puerto. Tienes todo nuestro respeto. Vamos a estar viendo junto a todos los demás

From two superhero junkies to another, so excited that your vision has been truly realized. Much respect. We’ll be watching along with everyone else... 👊👊 @ZackSnyder #SnyderCut https://t.co/ULICbcc4TO — Russo Brothers (@Russo_Brothers) March 17, 2021

Por su parte, Zack Snyder también ha expresado estar emocionado por ver lo que Reeves hará con Batman, y por la interpretación que dará Robert Pattinson (Tenet - 83%, El Faro - 96%, Crepúsculo - 48%) del Hombre Murciélago. Esto fue lo que dijo a Grace Randolph en una entrevista llevada a cabo hace meses:

Mira lo que Matt [Reeves] está haciendo con Batman, y por cierto, estoy super emocionado por ello. Creo que es un sorprendente cineasta y creo que va a ser grandioso, y Robert es genial.

La Liga de la Justicia de Zack Snyder es el resultado de una campaña de fans que con el hashtag #ReleaseTheSnyderCut bombardearon Twitter por dos años, llegando a su punto cumbre el 17 de noviembre de 2019, en el segundo aniversario del estreno de Liga de la Justicia, cuando el hashtag se hizo tendencia por decenas de miles de fans pidiéndolo a una misma voz.

La película dura cuatro horas, el doble de la versión que llegó a los cines, y contiene escenas nunca antes vistas así como un epílogo que fue grabado el año pasado. Para Latinoamérica está disponible en plataformas como App Apple TV, Amazon Prime Video, Cinépolis Klic y Google Play, entre otros.

