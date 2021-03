La Liga de la Justicia de Zack Snyder enloquece a los fans tras su estreno

Las primeras críticas hacia La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82% llegaron hace algunos días y la mayoría de ellas fueron positivos. Ahora la película se encuentra disponible en HBO Max y en muchas otras plataformas en países donde el servicio de Warner no ha llegado; los fans ya están compartiendo sus reacciones a la película, pues en cuanto estuvo disponible dieron rienda suelta a las cuatro horas de nuevo material. En redes sociales ya podemos leer los comentarios y la aprobación es absoluta. Zack Snuder's Justice League tiene la bendición del público.

Durante algunos años, el Snyder Cut fue algo que muchos creyeron inalcanzable, sin embargo, el esfuerzo de un grupo de fans logró que Warner se interesara en el corte especial y para mayo de 2020 fue confirmado por el propio director. El mundo no podía creer que el estudio hubiera cedido a los deseos de los fans pero vaya que fue una decisión par bien. Ahora la película se encuentra en boca de todos y los comentarios son positivos y están repletos de satisfacción. La nueva cinta de superhéroes del Universo Extendido triunfa ante el mundo.

No fueron pocos los fans de Liga de la Justicia que se quedaron esperando hasta altas horas de la madrugada para ser testigos de la maravilla que representa Zack Snyder's Justice League. Muchos de ellos apenas han terminado de verla y ya compartieron su opinión en redes sociales, dejando claro que estamos ante uno de los productos mejor logrados de todo el Universo Extendido de DC. Acción, aventura, mucho corazón, los elementos que hacen grande a toda buena película de superhéroes están ahí, y un poco más.

En definitiva, muy atrás ha quedada la atropellada visión de Joss Whedon, quien en 2017 entregó una película que no estuvo a la altura de las circunstancias y dejó muy mal parada a toda la saga. Los fans repudian aquella versión, una que mancilló por completo los deseos de Zack Snyder y ahora abrazan con cariño el nuevo corte. Tenemos la certeza de que la calificación de la cinta en páginas especializadas en cine aumentará en el transcurso del día y el fin de semana.

A continuación te presentamos algunas de las reacciones de fans a Zack Snyder's Justice League. Los comentarios negativos son prácticamente inexistentes.

Acabo de terminar de ver la #ZackSnydersJusticeLeague. Las palabras no pueden describir cómo me siento realmente, Dios mío. Esa conversación de Joker y Batman podría ser una de las mejores cosas que he visto en el universo DC. Y la puntuación de Junkie XL es sobresaliente. Finalmente se hace justicia.

Just finished watching #ZackSnydersJusticeLeague words cannot describe how I really feel OMG 🤯😱😩 That Joker and Batman convo might be on of the best things I've seen in DC universe. And Junkie XL score is outstanding. Justice is finally served. pic.twitter.com/yfgcrQf0Qk — Vasan (@Edogawa_vasan) March 18, 2021

Wonder Woman dispara a toda máquina cuando Zack Snyder la dirige. Su poder y formidabilidad están en plena exhibición, pero la ternura también está ahí. Logra un equilibrio perfecto entre fuerza y vulnerabilidad. Gal Gadot es el dueño del papel.

#WonderWoman fires on all cylinders when Zack Snyder directs her. Her power and formidability is on full display, but the tenderness is there too. Strikes a perfect balance of strength & vulnerability. Gal Gadot owns the role.#ZackSnydersJusticeLeague pic.twitter.com/j1sp99iCjF — PatrickM #ReleaseTheSnyderCut ⚒ (@TreeSquid) March 18, 2021

Definitivamente una película mucho mejor que la versión teatral Levantando las manos Sin momentos aburridos en las 4 horas, excelente realización que incluye cinematografía, CGI, escenas de acción, etc., que valen la pena. PD: Mírala en 6 partes como una serie si la duración de 4 horas es un problema

#ZackSnydersJusticeLeague

Definitely A Much Better Film Than The Theatrical Version 🙌 No Dull Moments In The 4 Hours, Excellent Making Including Cinematography, CGI, Action Scenes etc, Worth The Hype.



P.S. Watch It In 6 Parts Like A Series If 4Hrs Duration Is An Issue pic.twitter.com/IDLvlIi6dB — Snehasallapam (SS) (@SSTweeps) March 18, 2021

Cuando era niño viendo la Liga de la Justicia en Cartoon Network, quería una película de acción en vivo que hiciera justicia a los personajes en una escala tan excelente, épica, estimulante y enorme. El tiempo que tardó en hacerse realidad, unos 15 años. #ZackSnydersJusticeLeague

As child watching the Justice League on Cartoon Network, I wanted a Live Action movie that did justice to characters on such an excellent, epic, exhilarating & huge scale. The time it took to become true, about 15 years. #ZackSnydersJusticeLeague pic.twitter.com/0gGDDBC3vs — Devdas #ZackSnydersJusticeLeague (@DseDevdas) March 18, 2021

El hecho de que literalmente estaba llorando casi 3-4 veces y toda esta película fue simplemente increíble, perfecta en todos los sentidos, todos y cada uno de los personajes tenía mucha profundidad, ahora veo por qué Vic era el corazón de la liga. Todos ustedes vean la Liga de la Justicia de Zack Snyder si aún no lo han hecho, obra maestra.

The fact that i was literally crying almost 3-4 times yall this Movie was just Amazing, Perfect in every way each and every character had much depth to them, now i see why Vic was the Heart of the League yall check out #ZackSnydersJusticeLeague if yall haven't Yet, Masterpiece pic.twitter.com/dbryQRPncK — Jayvon Thomas #TFATWS🦅💪 (TOMORROW) (@JayvonThomas2) March 18, 2021

Después de 242 minutos de transmisión continua, lo hiciste, Zack. U lo hiciste. Nos lo arregló Manos palma contra palma. U nos dio el traje negro de Superman. U arregló Steppenwolf, Darkseid, DeSaad, Martian Manhunter y Joker. Historia más profunda 4 Cyborg y Flash, ¡toneladas de créditos posteriores!

After 242 minutes of non-stop streaming, u did it Zack. U did it. U fixed it for us 🙏🏻. U gave us the Black Suit Superman. U fixed Steppenwolf, Darkseid, DeSaad, Martian Manhunter, & Joker. Deeper storyline 4 Cyborg and Flash, tonnes of after credits! #ZackSnydersJusticeLeague pic.twitter.com/hV0YZxTxH6 — Hamed (@hamedsaharani15) March 18, 2021

#ZackSnydersJusticeLeague es fácilmente un 9/10. Realmente me alegro de poder verlo y es todo lo que JL 2017 no es. Es elegante, tiene corazón y me alegro de que Zack haya terminado su visión. Realmente una de las mejores películas de DC jamás realizadas.

#ZackSnydersJusticeLeague is easily a 9/10. Really glad I got to see it and it's everything JL 2017 isn't. It's stylish, it has heart, and I'm glad Zack got to finish his vision. Genuinely one of the best DC films ever made. — PricklyPear (@ProtonPrickle) March 18, 2021

¡Finalmente vi #ZackSnydersJusticeLeague después de una espera de casi 3.5 años! Y puedo decir esto sin lugar a dudas... es LA MEJOR película de equipo de superhéroes jamás realizada y LA MEJOR película de DCEU hasta la fecha. (ZSJL >>> Vengadores / Era de Ultrón)

Finally watched #ZackSnydersJusticeLeague after a wait of almost 3.5 years!

And I can say this without a doubt...it's THE BEST superhero team up movie ever made and THE BEST DCEU movie till date.

(ZSJL>>>Avengers/Age of Ultron) pic.twitter.com/gGBvCUoL8q — Ashwin Sasikumar (അശ്വിൻ ശശികുമാർ) (@askashwin99) March 18, 2021

