Los hermanos Russo fueron codirectores del tráiler de la temporada más reciente de Fortnite

Al pensar en tráilers de videojuegos la mayoría de la gente no se pregunta qué director famoso está detrás de él. En realidad, es una pregunta que sí deberían hacerse en ocasiones. Cuando pensamos en las obras de directores fuera del cine, lo primero que nos viene a la cabeza son los videos musicales, pero muchos también han tenido que trabajar en el fino arte de promocionar un videojuego.

También lee: Falcon y el Soldado del Invierno ya tiene calificación de la crítica

David Fincher produjo un trailer para Halo 4 hace unos años. De la misma forma, James Wan dirigió uno para el juego de terror Dead Space, Eli Roth hizo lo propio con Dark Souls e inclusive George A. Romero filmó un comercial para Resident Evil 2. Uniéndose a esta tradición Joe Russo y Anthony Russo fueron codirectores del trailer de la Temporada 6 del Capítulo 2 de Fortnite.

Tiene todo el sentido del mundo que los hayan elegido a ellos para realizar este tráiler por la simple razón de que es una batalla épica reminiscente del enfrentamiento con Thanos al final de Avengers: Endgame - 95%. Sólo que aquí en lugar de ver a los héroes más icónicos de Marvel en acción, veremos a personajes emblemáticos del cine y la televisión entorpeciendo el camino del agente Jonesy. Entre los que se pueden apreciar en el trailer está Ellen Ripley, un ejercito de xenomorfos y de T-800 de Terminator - 100%, a un Depredador, así como a Ryu de Street Fighter, Masterchief de Halo y Kratos de God of War.

También lee: Los hermanos Russo están emocionados por el estreno de La Liga de la Justicia de Zack Snyder

La elección de ambos directores no está relacionada solamente con su experiencia en batallas épicas. Ambos son fanáticos de Fortnite. Ésta no es la primera vez que colaboran con Epic Games en este juego. En 2018 ellos le propusieron a Donald Mustard, director creativo en Epic Games, el crossover con Avengers: Infinity War - 79% que permitió que los jugadores pudieran controlar a Thanos. Para los que no estén familiarizados con este juego, esta y la aparición de titán morado no han sido las únicas ocasiones en que Marvel y Epic han colaborado. La temporada 4 del capítulo 2 estuvo protagonizada por Thor, Iron Man y otros héroes de Marvel. Inclusive esa temporada culminó con un enfrentamiento con Galactus, que ojalá algún día ocurra en el MCU.

Regresando a Mustard, como dato curioso él, de hecho, apareció como extra en la pelea contra Thanos en Endgame.

Los hermanos Russo hablaron con Variety sobre su experiencia colaborando en el juego:

Ha sido fantástico trabajar con el equipo de Epic. Fortnite tiene un lugar único en la cultura popular y creemos que Donald Mustard es un narrador visionario que continúa llevándonos a territorio inexplorado

Por su parte Mustard utilizó Twitter para hablar de su experiencia con el dúo de Marvel:

Estoy infinitamente agradecido por la oportunidad de colaborar con Anthony y Joe Russo. En un nivel personal, ellos son compañeros sorprendentes, pero también son verdaderos mentores que nos inspiran y nos hacen ser mejores en lo que hacemos. ¡Los amo 3000!

Él también ha dicho que:

Cuando estábamos esbozando la historia para las temporadas 5 y 6 queríamos contarla de una manera realmente auténtica y llevada por los personajes y sabíamos que no había nadie mejor para ayudarnos que los Russos

Tomando esto en cuenta, la colaboración de estos hermanos no se limita al tráiler, sino que se podrá sentir a lo largo de esta temporada del juego. Es una prueba más de que el mundo de los juegos y el cine no tienen que estar peleados. Por el contrario, entre ambos se pueden generar colaboraciones de lo más interesantes. Para bien o para mal, en este momento tenemos esta con Fortnite, pero el mañana podría traer cualquier cosa. Quizá otra colaboración entre Hideo Kojima y Guillermo del Toro . Es posible.

Puede ser de tu interés: Marvel felicita a Avatar por superar a Endgame y James Cameron dice que su película es “atemporal” y “universal”