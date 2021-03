Ryan Reynolds por fin vio Linterna Verde, tuiteó el evento y creó su propio cóctel

En los últimos años Ryan Reynolds y Deadpool se han vuelto sinónimos. Eso hace que parezca aún más lejana la época en la que el comediante interpretó a un héroe de DC. Hace 10 años pudimos verlo en la pantalla grande como Hal Jordan en Linterna Verde - 26%. En Deadpool - 84% se burló reiteradamente de este papel. Recordemos que en una escena poscréditos de Deadpool 2 - 85%, el protagonista viajó en el tiempo para dispararle a Reynolds en la cabeza antes de que aceptara el papel del icónico héroe verde espacial de DC. No es de extrañar porque a esa película le fue tan mal en todo sentido que afectó a la carrera del actor por muchos años. Han sido tantas las burlas y los comentarios que es probable que para muchos sea una sorpresa saber que él nunca la ha visto completa

Hasta el 17 de marzo de 2021 el actor no había visto uno de los papeles que más repercutieron en su carrera para mal, pero como una manera de celebrar el Día de San Patricio decidió echarle un vistazo. Para que un evento de esta magnitud no quedara en el olvido decidió tuitear en vivo sus impresiones de esta cinta. Aquí les ponemos algunos de los mejores tuits al respecto:

Comenzando Linterna Verde ahora. Por primera vez. ¿Es muy pronto para pedir un Snyder Cut de este malnacido?

Starting GL now. First time ever. Too early to ask for a #SnyderCut of this fucker? — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) March 17, 2021

Yo sólo leí mis partes en el guión así que me emociona genuinamente ver esto

I only ever read my parts of the script so this is genuinely exciting for me to watch — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) March 17, 2021

Juro que estoy bebiendo en honor del ganador del Grammy y embajador internacional de la alegría Taika Waititi y no para aliviar mi sufrimiento

I swear I’m drinking to Grammy winner and international ambassador of joy, @TaikaWaititi. Not to numb any pain I might be in. — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) March 17, 2021

Oh Dios. Una secuencia de un recuerdo trágico de infancia mostrando la muerte de un padre. Diseñada para crear un nivel de profundidad en nuestro héroe y empatía bien ganada. Disney perfeccionó este movimiento

Oh boy. Tragic childhood flashback sequence killing a beloved parent. Designed to instill a level of depth and hard fought empathy for our hero. Disney perfected this move. — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) March 17, 2021

Esto no fue un mal presagio de mi vida como padre

This was not bad foreshadowing for my life as a dad pic.twitter.com/sj5jzWrWUt — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) March 17, 2021

¿Tienen una idea de lo difícil que es actuar mientras te ataca una energía espacial invisible?

Do you have any idea how weird it is to act while being attacked by invisible space energy? — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) March 17, 2021

Debieron mandar a un poeta

They should have sent a poet — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) March 17, 2021

Todavía tengo el anillo

Still have the ring pic.twitter.com/eDezX6iTQc — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) March 17, 2021

Vean si pueden distinguir el CGI

See if you can spot the CGI! pic.twitter.com/aXUXA8kR2i — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) March 17, 2021

Parallax pensó que era muy malo. No tenía idea de que el 2020 lo iba a dejar viendo como un Beanie Baby. Regresa al espacio cretino

Parrallax thought he was so bad. He had no clue 2020 would make him look like a fucking Beanie Baby. Go back to space, asshole. — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) March 17, 2021

Se tomaron seis horas diarias para transformar la cabeza de Peter Sarsgaard en una pelota de playa demasiado inflada, mientras que el traje de Linterna Verde era un mameluco hecho de pixeles viejos de Frogger

They spent 6 hrs each day turning Peter Sarsgaard’s head into an over-inflated beach ball. But the GL suit is a onesie made from old Frogger pixels. — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) March 17, 2021

E True Hollywood Story debería hacer un episodio de “¿Dónde están ahora?” sobre el bigote de Hector. Genuinamente quisiera saber qué ha sido de su vida

E True Hollywood Story should do a “where are they now” piece on Hector’s mustache. I genuinely wonder what it’s been up to. — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) March 17, 2021

Órale. Hector tiró a su padre a un tornado gigante de fuego. Justo así murió mi papá

Wow. Hector just threw his father into a gigantic tornado of fire. That’s exactly how my dad died. — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) March 17, 2021

Tal vez sea la ginebra hablando, pero Linterna Verda no era nada que temer. Cientos de increíbles miembros del equipo y del cast haciendo un trabajo increíble. Si bien no es perfecta, no es una tragedia. La próxima vez no voy a esperarme toda una década para verla.

Maybe it’s the Aviation Gin talking, but #GreenLantern was nothing to fear! Hundreds of incredible crew and cast members did amazing work — and while it’s not perfect, it ain’t a tragedy. Next time I won’t wait a decade to watch. — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) March 17, 2021

Hablando de ginebra, Reynolds vio la película acompañado de un cóctel llamado Luz de linterna. Si quieran hacerlo, aquí les dejamos la receta:

44 mililitros de ginebra

29 mililitros de licor de manzana

14 mililitros de jugo de limón

Ginger ale al gusto

A pesar de este odio por Linterna Verde, Zack Snyder consideró la posibilidad de incluir a Ryan Reynolds en La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82%. Después de este día quizá el actor se arrepienta un poco de que esto no haya llegado a ocurrir. Es muy probable que nunca volvamos a ver a este comediante como el héroe esmeralda más que en algún chiste de Deadpool, pero ahora sabemos que no le parece una película tan desastrosa como a todos los demás.

