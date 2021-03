Falcon y el Soldado del Invierno mostrará el origen de Zemo

Uno de los elementos más distintivos de las películas y series de superhéroes son sus villanos. Desde un principio Marvel logró desarrollar héroes que conectaron con el público sin ningún problema. Lo mismo no se puede decir de todos los antagonistas. Malekith, Iron Monger, Laufey, Whiplash y tantos otros son personajes que es fácil olvidar. El primer gran villano del MCU fue Zemo. A diferencia de los otros, e inclusive del inestable y truculento Loki, él es una criatura ambigua. Nos hace cuestionarnos hasta que punto no tiene algo de razón. Tiempo después llegó Thanos para convertirse en el villano indiscutible de Marvel.

Lo anterior no quiere decir que se haya arreglado el problema con los antagonistas del MCU. Agatha Harkness de WandaVision es sin duda un personaje memorable, en gran parte gracias a la gran actuación de Kathryn Hahn, pero eso no quiere decir que sea un villano memorable. En este rol su papel fue más genérico y fugaz. En este sentido, The Falcon and the Winter Soldier pinta para arreglar esto. Están desarrollando más a un villano que ya había funcionado en una cinta anterior. Si todo sale bien, esto pondría muy alta la vara para las demás series de televisión del MCU.

Puede que al leer el encabezado se estén preguntando: ¿Eso no salió en Capitán América: Civil War - 90%? No, en esa película se insinuó su origen, pero no se mostró exactamente cómo perdió a su familia ni cómo pasó a convertirse en alguien cuya vida está enfocada en vengarse de los “héroes” que lo dejaron sin nada. En Civil War se nos había revelado que Zemo perdió a toda su familia cuando Ultrón peleó con los Vengadores en Sokovia. Esto sin duda genera una simetría con WandaVision, ya que ambas series nos muestran las repercusiones de Avengers: Era de Ultrón - 75%.

El guionista de esta nueva serie, Malcolm Spellman, le reveló a Comicbook.com que en ella se verá el ascenso de este personaje al reino de los supervillanos. Lo primero que ha llamado la atención de todos es que, en esta ocasión, el personaje interpretado por Daniel Brühl tiene una apariencia mucho más cercana a la de los cómics con todo y su máscara morada. El guionista ha dicho que se mostrará su pasado y su relación con ese objeto:

Todo está al frente y al centro. Y es divertido porque mientras hacíamos muchas variantes de esto, todo de lo que estás hablando, quién es Zemo, qué hizo en su pasado por su país, de dónde vino la máscara. Todo eso se relaciona entre sí en una historia personal sobre un hombre cuyo país, ciudad y familia fueron destruidos por superhéroes que él ve como villanos

En su película, Zemo nunca se vio como el villano, sino como alguien que estaba vengándose de los verdaderos antagonistas de la historia. Spellman ha dejado claro que se profundizará sobre esto en el show:

Zemo cree que es el héroe de la serie. Todo está construido para ser algo muy personal para él y tengo que decir, viejo, que Daniel Brühl, al igual que Sebastian [Stan] y Anthony [Mackie] puede volarte la mente, pero Daniel Brühl tenía la actitud de voy a robar todas las escenas en las que aparezca sí puedo. Él estuvo genial

Este comentario del director parece indicar que estamos ante el primer gran villano de las series de Disney Plus del MCU. Tendremos que esperar al viernes para ver de qué manera nos va a sorprender la actuación de Brühl y si le roba protagonismo a Sebastian Stan y Anthony Mackie. Por lo pronto, todo parece indicar que su origen va a tomar más tiempo del que tuvo el origen de Agatha Harkness en Wandavision que se redujo a una escena y un par de comentarios.

