Los hermanos Russo están emocionados por el estreno de La Liga de la Justicia de Zack Snyder

Joe Russo y Anthony Russo han dejado sin duda su huella en el cine de superhéroes con Capitán América: El Soldado del Invierno - 89%, Capitán América: Civil War - 90%, Avengers: Infinity War - 79% y Avengers: Endgame - 95%. Sobre todo, esto se puede afirmar sobre las últimas dos cintas, ya que le pusieron fin a toda una época dentro del MCU y cuyos ecos se siguen viendo en Spider-Man: Lejos de Casa - 82% y WandaVision.

Algo que se nos puede olvidar es que, además de creadores, son fans de los superhéroes que han tenido la fortuna de poder verter su visión en la pantalla grande. Como muchos otros, han usado Twitter para expresar su emoción por el inminente estreno de La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82% y, por supuesto, su respeto al director:

From two superhero junkies to another, so excited that your vision has been truly realized. Much respect. We’ll be watching along with everyone else... 👊👊 @ZackSnyder #SnyderCut https://t.co/ULICbcc4TO