Zack Snyder revela que Ryan Reynolds casi aparece como Linterna Verde en su Liga de la Justicia

En 2011 Linterna Verde - 26% llegó al cine interpretado por Ryan Reynolds, pero las críticas en su mayoría fueron negativas, y la recaudación en taquilla un fracaso total. En las siguientes películas de la carrera del actor, se burló en varias ocasiones de haber aceptado ese papel que en lugar de catapultarlo a la fama, se volvió una mancha en su historia. Sin embargo, estuvo a punto de volver a ponerse el traje de Linterna Verde para La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82%.

El rumor de que Snyder quería a Reynolds como Linterna Verde para un cameo en su Liga de la Justicia es viejo, la periodista de entretenimiento Grace Randolph lo compartió en más de una ocasión, y ahora se ha comprobado que a pesar del escepticismo y de que en el corte final no apareció el actor, se trataba de información legítima.

Zack Snyder habló recientemente con The Hollywood Reporter sobre su corte de Liga de la Justicia, y reveló que en sus planes estaba incluir a Ryan Reynolds como Linterna Verde, además de otros Linternas que no aparecieron finalmente. Estas fueron sus declaraciones al medio (vía Collider):

En Linterna Verde, Reynolds interpreta a Hal Jordan, personaje que apareció en los cómics en 1959. La mayoría no extrañará a la versión de 2011 de Linterna Verde en La Liga de la Justicia de Zack Snyder, pero seguramente los que sí disfrutaron de la película habrían amado su cameo.

Pero no es tiempo de lamentarse por lo que pudo ser, incluso Ryan Reynolds publicó hoy que está listo para ver La Liga de la Justicia de Zack Snyder, pero que antes vería por primera vez Linterna Verde:

Después el mismo Snyder le respondió:

Hey @VancityReynolds maybe someday I'll bring over some Hand on Stone bourbon and we'll do a double feature. https://t.co/62wCEZZt7l