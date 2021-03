Kevin Feige niega rumores sobre el regreso de Chris Evan como el Capitán América

Chris Evans es uno de los actores más afamados de Hollywood, en mayor parte gracias a su papel como Capitán América en el Universo Cinematográfico de Marvel. Ha pasado un tiempo desde la última vez que lo vimos pero los fans no pierden la esperanza de verlo regresar en algún punto del futuro, pero tal vez sus pensamientos no son del todo realistas. Kevin Feige se entrevista con Entertainment Weekly y, con toda seguridad, declara que Evans no volverá como Steve Rogers en futuras películas de la saga. El superhéroe patriótico (al menos la versión de Chris) ya no está contemplada en las siguientes aventuras.

Después de un momentáneo paso por Fox con Los Cuatro Fantásticos (2005) - 27% y Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer, Chris Evans esperó un tiempo hasta dar el siguiente paso en el cine de superhéroes. Fue con Capitán América: El primer vengador - 79%, estrenada en 2011, que el actor se sumó a lo que sería una de las franquicias más lucrativas de toda la historia. Más adelante lo vimos en grandes éxitos como Los Vengadores - 92%, Capitán América: El Soldado del Invierno - 89%, Capitán América: Civil War - 90%, Avengers: Infinity War - 79% y Avengers: Endgame - 95%.

Algunos meses atrás se ventilaron rumores sobre el retorno de Evans al MCU, sin embargo, fue el propio actor quien negó tales suposiciones a través de Twitter. Ahora Kevin Feige vuelve a afirmar que Chris ya no será el Capitán América de la nueva saga.

Rara vez respondo no a nada porque las cosas siempre me sorprenden después, pero ese rumor, creo, fue disipado bastante rápido por el actor mismo.

Steve Rogers cedió su escudo a Sam Wilson, mejor conocido como Falcon, en Avengers: Endgame, y pareciera como si Anthony Mackie supiera lo que está pasando con la figura del Capitán América en el MCU; pero lo cierto es que no tiene idea. Estas fueron sus declaraciones para Collider cuando salieron los rumores sobre el regreso de Evans.

De hecho, estaba pescando [cuando salió el informe]. Cuando volví a buscar camarones, el tipo en el muelle me dijo: '¡Oye, hombre! ¡¿Viste esta mierda ?! ' He estado yendo con el mismo tipo para atrapar mi anzuelo durante unos 20 años y, de repente, ahora es un fanático. No tenía idea de quién era yo. Ahora es un fan. Marvel es tan reservado, y es tan ridículo lo que sabemos y lo que no sabemos. No tengo ni idea. El tipo del muelle que me vende camarones sabe más que yo sobre lo que está pasando con Marvel.

Capitán América lideró la batalla final contra Thanos, venciendo al ejército y restableciendo el equilibro. El superhéroe fue encargado con la misión de viajar al pasado para devolver las Gemas del Infinito a sus respectivos sitios de origen, pero tomó la decisión de no volver con su equipo, sino de regresar a la década de los cuarenta para tener una vida normal junto a Peggy. En los minutos finales la película observamos a un Steve anciano que tras muchos años de sacrificios y lucha, decidió seguir el consejo de Tony y consolidar la vida que siempre quiso allá en su tiempo original. Parece un muy buen final para el personaje, muy bien cerrado a decir verdad, por lo que sería inútil hacerlo volver. Pero quién sabe, tal vez Marvel Studios sorprenda a los fans.

Pero aunque parezca que Chris no volverá como Steve, los fans no descartan su regreso ahora que el multiverso está a punto de verse a todo color gracias a la fase 4 de del MCU. A estas alturas cualquier cosa podría ocurrir. Tras su paso por la franquicia más lucrativa de la última década, Evans ah estado en producciones como Entre Navajas y Secretos - 100%, la exitosa película de Rian Johnson, y Defending Jacob - 67%, la miniserie de Apple TV basada en la novela homónima que sigue la historia de Andy Barber, un ayudante del fiscal que, ante un caso de asesinato, ve cómo todas las pruebas conducen a su propio hijo.

