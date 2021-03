La liga de la Justicia de Zack Snyder sería esencial para que HBO Max llegue a los 150 millones de suscriptores

Puede que HBO Max todavía no llegue a la mayoría de los mercados del mundo, pero eso no quiere decir que AT&T, el conglomerado que del que forma parte, no tenga grandes planes para sus servicio de streaming. Uno de ellos tiene como pieza clave La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82%, la esperada versión original de la película de superhéroes que reúne a los más importantes personajes de DC.

De acuerdo con IndieWire, en su más reciente día de inversionistas, que tomó lugar la semana pasada, AT&T aumentó las expectativas de suscriptores que tiene para HBO Max. En octubre de 2019, meses antes de su lanzamiento, esperaban llegar a la cifra de 75 u 90 millones de usuarios para 2025. Ahora, tienen estimado que en realidad podrían llegar a las 150 millones de suscripciones para esa misma fecha, cerca del doble de lo que tenían planeado.

Esta nueva cifra fue, por supuesto, revelada a una semana del lanzamiento de La Liga de la Justicia de Zack Snyder, pero también podría responder a su polémica estrategia de estrenos simultáneos durante 2021 a razón de la pandemia. Y no sólo a eso, sino a su eventual llegada a otros importantes mercados del mundo, como sucederá con Latinoamérica a mediados de este año. El crecimiento probablemente se verá impulsado por todas estas medidas.

Como saben, el lanzamiento de Liga de la Justicia - 41% ocurrió justo por la coincidencia de que HBO Max requería contenido exclusivo y la alta demanda de los seguidores. Esto favoreció que se diera luz verde a los US$70 millones que costó terminar el filme. Lo que espera la plataforma es que el estreno les consiga numerosos nuevos usuarios que justifiquen semejante presupuesto.

Lo interesante en esta situación, será ver qué ganancias obtiene la película fuera de Estados Unidos, país en el que hasta ahora sólo se encuentra disponible la plataforma. En Latinoamérica, como bien saben, llegará a tiendas digitales para su compra. Habrá que ver si suficiente gente la compra como para recuperar algo de esa inversión o incluso tener ganancias. Y más tarde, que esas mismas personas sean leales a la marca y se suscriban en junio para cuando formará parte del catálogo.

La ventaja que tiene a su favor el filme es que ese nuevo presupuesto es relativamente bajo. Por ejemplo, fue el costo aproximado de otras cintas de esa franquicia ¡Shazam! - 88% y Guasón - 91%. Es decir, la mayoría de las pérdidas ya habían sido asumidas desde que se estrenó y decepcionó en taquilla la versión de 2017.

Los fans esperan que el éxito que tendrá La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82% pueda restaurar los planes originales del director para la saga, HBO Max seguro está ansiosa por ver qué tanto de esa emoción se traduce en nuevos usuarios. El estimado de 150 millones para 2025 no es descabellado, Disney Plus está cerca de esa cifra a dos años de su lanzamiento y Netflix tiene un tanto más que eso. Así que el tiempo dirá cómo evoluciona mejor el mercado del streaming en los siguientes cuatro años.

