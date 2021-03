China ordena a los medios minimizar la cobertura de los Óscar por la nominación de Chloe Zhao

Luego de arrasar en los Critics' Choice Awards y en los Globos de Oro, así como conquistar el León de Oro en el Festival Internacional de Cine de Venecia, la directora Chloé Zhao (Eternals, The Rider - 95%, Songs My Brothers Taught Me) se prepara para arrasar en los Oscar con su película Nomadland - 100%, que consiguió seis nominaciones en las categorías de mejor película, mejor director, mejor actriz, mejor guion adaptado, mejor edición y mejor fotografía.

La cineasta chinaestadounidense ha logrado conquistar a la crítica y a diferentes asociaciones fílmicas desde sus inicios; en 2017, fue premiada en el Festival Internacional de Cine de Cannes por su película The Rider y el año pasado Zhao no solo triunfó en Venecia, sino que también recibió el Premio del Público en el Festival Internacional de Cine de Toronto por su más reciente película Nomadland.

Si bien como sucede en muchos otros países, los logros de la directora podrían ser un orgullo para su país natal, recientemente, China ordenó a los medios locales reducir la cobertura de la ceremonia de los Oscar el próximo mes debido a su preocupación por los comentarios anteriores hechos por Zhao sobre el país, así como por la nominación de un corto documental sobre las protestas de Hong Kong (vía Deadline).

Según Bloomberg (vía Deadline), el departamento de propaganda del Partido Comunista emitió la orden a todos los medios, indicando que la cobertura debería centrarse en las categorías menos controvertidas y que no deberían retransmitir la ceremonia en tiempo real. La noticia también fue informada por Radio Free Asia y Apple Daily de Hong Kong.

En un inicio, Zhao fue reconocida en China luego del éxito de Nomadland en el Festival de Venecia, sin embargo, cuando resurgieron los comentarios que hizo en una entrevista de 2013, el gobierno decidió tomar precauciones en cuanto a la atención que la directora recibía. Y es que en un artículo de la revista Filmmaker, la cineasta se refirió a China como 'un lugar donde hay mentiras en todas partes'.

Además de la anterior polémica sobre Zhao, en los Oscar de este año, el cortometraje documental Do Not Split, del cineasta noruego Anders Hammer, recibió una nominación y es un material incómodo para el gobierno chino, pues cubre las manifestaciones contra Beijing en Hong Kong en 2019, así como la creciente influencia de China en el territorio.

El gobierno chino no ha realizado ninguna declaración oficial, pero su reciente decisión llama la atención pues la ceremonia de los Oscar se ha transmitido en vivo en el país en los últimos dos años, incluso en 1905.com, que es administrado por una subsidiaria de la emisora ​​estatal China Central Television.

