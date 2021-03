SXSW 2021: Documental resuelve casos de Sam Little, el asesino serial más letal de Estados Unidos

Seguramente han escuchado de Ted Bundy, la familia Manson y Jeffrey Dahmer, pero ¿reconocen el nombre de Sam Little? Para quienes están familiarizados con las historias de este tipo de delincuentes quizá esto no resulte nuevo, pero ese el nombre del asesino serial más prolífico de Estados Unidos y un nuevo documental llamado Confronting a serial killer de Starz Play sigue la pista al grupo de mujeres que se decidieron a identificar a sus múltiples víctimas.

Producido y dirigido por Joe Berlinger y Po Kutchins, Confronting a serial Killer sigue la relación entre la escritora Jillian Lauren y el asesino serial Sam Little. Luego de que ella comienza a investigar su vida criminal, el ya convicto delincuente comienza a darle él mismo detalles sobre algunas de las víctimas por las que jamás fue llevado ante la ley. La serie documental de Starz Play, que acaba de estrenar en el festival South by SouthWest 2021, expone cómo la autora y un grupo de oficiales deciden dar identidad a las muchas personas que fueron asesinadas y jamás recibieron justicia.

A diferencia de lo que ocurre con otros títulos de este género, incluso como con los propios de Berlinger como Conversaciones con asesinos: Las cintas de Ted Bundy - 27%, esta serie usa las confesiones que Lauren obtuvo de Little para identificar a sus víctimas, resolver casos, y exponer la forma en la que las autoridades le fallaron a cada una de ellas. Eso es lo más emocionante para él, quien dijo lo siguiente en una sesión de preguntas y respuestas:

Lo más emocionante y la razón para hacerla [la miniserie] es cuando la información que Jillian obtiene de la confesión de Sam se usa para solucionar casos cerrados. Este es un sujeto que mintió y mintió y mintió. Lo más emocionante es cómo en los siguientes episodios vemos identificaciones y casos siendo resueltos y eso se intercala con el pasado de Sam. Uno de los mejores aspectos, es que gracias a la empatía de Jillian, entendemos algo de él, de cómo este monstruo fue creado. Si creían que los dos primeros episodios eran impactantes en términos de proceso judicial se pone peor en los siguientes.

Confronting a serial Killer hace lo inverso de lo que la mayoría de los trabajos del llamado “true crime”: en lugar de deducir la identidad de un asesino a partir de las pistas, deduce la identidad de sus víctimas partiendo de la confesión del delincuente. Como parte de la investigación para su libro, Exit Sandman: True Story of America’s Most Prolific Serial Killer, Lauren entrevistó por cuarenta horas. Little fue sentenciado en 2012 por el asesinato de tres mujeres, pero desde 2018 comenzó a confesar haber matado a decenas más y siguió haciéndolo hasta antes de morir en diciembre del año pasado. Se sospecha de un número tan atroz como 90, pero se han confirmado 60 hasta la fecha.

Durante estas conversaciones y durante el proceso que llevó a cabo para dar nombre a cada una de las mujeres con cuyas vidas acabó, y que eran predominantemente de grupos vulnerables, la escritora, así como el equipo detrás de la serie, tuvo que escuchar, ver y exponerse a detalles, imágenes e información explícita sobre los brutales asesinatos. Esto tuvo un peso sobre ella, pero pudo explicar cómo lidió con tan abrumadora carga y por qué era importante para ella contar las historias de estas mujeres al ser también una sobreviviente de violencia doméstica, adicciones e intento de asesinato:

No sé si me “curo” [de contar estos casos], pero encuentro sentido cuando escribo una historia. Puede realmente hacerte daño [someterse a este mundo y entablar conversaciones con un asesino serial], eso también es de lo que escribo, así es como lo hago, yo tomo control de la narrativa y Sam ya no se queda con ella. Yo escribo el libro y Joe hace la película. Me hizo muy feliz cuando se me acercó porque pensé que era alguien que entendía que estábamos buscando temas universales.

Finalmente, Berlinger resaltó la importancia y responsabilidad que cae en las personas que trabajan en series y filmes de este género para no caer en el sensacionalismo y respetar la historia de las personas que han perdido la vida. Esto para poder decir algo más que simplemente los detalles sobre eventos tan siniestros. La miniserie expone, por ejemplo, cómo las instituciones judiciales desestimaron, en varias ocasiones, a las víctimas de Little por ser mujeres de color, trabajadoras sexuales o por tener problemas de salud mental.

Tengo el privilegio de poder contar historias y de arrojar luz a sistemas que tienen problemas inherentes. Odio la frase ‘true crime’, porque implica la explotación por entretenimiento. Eso no es lo que hacemos aquí. Me aseguro de que hay que ser responsable de las historias de los demás y de la victimización de los demás.

Confronting a Serial Killer llegará en abril a Starz Play. La miniserie se compondrá de cinco episodios y los primeros dos fueron estrenados de forma exclusiva en el Festival South by South West 2021.

