Christopher Nolan fue de los primeros en regresar al cine en Los Ángeles

La historia ya la conocen: hace un año, con la declaración inicial de la pandemia, los cines de todo el mundo cerraron. La idea de permanecer una hora junto a una multitud de extraños se volvió impensable y, finalmente, con la promesa de la distribución de tres vacunas, dos de los mercados de exhibición más grandes de Estados Unidos, Los Ángeles y Nueva York, pudieron abrir. Uno de los primeros en la fila de taquilla fue el director Christopher Nolan.

De acuerdo con IndieWire, el celebrado director Christopher Nolan (Memento - 92%, Interestelar - 71%, El Origen - 86%, Batman: El Caballero de La Noche - 94%) fue uno de los primeros asistentes en la fila para entrar a un cine el día de ayer cuando finalmente se autorizó la reapertura de los mismos en Los Ángeles. El realizador acudió a uno de la cadena AMC en Burbank California. Esto dado al decreciente número de nuevos casos en ese estado y a su cruzada por apoyar este tipo de espacios para la exhibición de películas.

No se pudo confirmar qué película fue la que vio Nolan. Su visita es coherente con las constantes declaraciones que ha hecho, desde que inició la pandemia, para apoyar a las salas. Previamente, el realizador ya había acudido a uno en ese mismo estado el pasado mes de septiembre. En esa ocasión, Deadline reportó que había visto La galería de los corazones rotos - 85% y The Personal History of David Copperfield.

Nolan tenía uno de los estrenos más esperados de 2020 con Tenet - 83%, su más reciente filme. Esa película primero tuvo un retraso y finalmente pudo lanzarse en septiembre de manera escalonada en diferentes partes del mundo. Debido a su gran presupuesto, era crucial para el estudio recuperar siquiera la inversión. No obstante, la segunda ola de la pandemia volvió a golpear a los cines de forma significativa.

A raíz de ello, Warner Bros., estudio con el que Nolan ha colaborado en los proyectos más importantes de su carrera, decidió que a partir de diciembre, con Mujer Maravilla 1984 - 76%, y con todos sus lanzamientos de 2021, aplicaría una estrategia híbrida en la que los filmes llegarían a las salas, donde estuvieran abiertas, pero también a la plataforma HBO Max de forma simultánea. Esto molestó severamente al realizador, aunque no afectó a Tenet, cinta que fue el primer blockbuster en estrenar durante la pandemia.

El director hizo público su descontento con la medida e incluso arremetió contra HBO Max. Muchos otros, como Patty Jenkins o Denis Villeneuve, también expresaron su rechazo a esta medida. No obstante, el estudio se ha mantenido firme en seguir esa estrategia, la cual continuó más recientemente hace unas semanas con Tom y Jerry - 70%. Conforme la plataforma llegue a más países, posiblemente resulte más rentable.

Aquí la verdadera cuestión será ver qué tanto optimismo le encuentran los grandes estudios a la reapertura de cines en Nueva York y Los Ángeles, pues con estos dos mercados abiertos, y la supuesta campaña de vacunación a adultos en general lista para comenzar en los siguientes meses, quizá finalmente puedan empezar a lanzar la gran cantidad de títulos que se han ido acumulando con los constantes retrasos. No queda más que esperar a ver si realmente es así.

