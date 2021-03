Fanáticos de Pepe Le Pew lanzan petición para traerlo de vuelta

La nueva película de los Looney Tunes, Space Jam: A New Legacy, se prepara para su estreno en julio de este año, sin embargo, la secuela de Space Jam: El Juego del Siglo - 36% ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas gracias a algunos de sus personajes animados, quienes han sido cambiados o eliminados por ser considerados ofensivos. De esta manera, uno de los que más reacciones ha provocado es Pepe Le Pew, el zorrillo francés que constantemente está acosando y persiguiendo a una gatita negra, a quien confunde con un animal de su especie.

Este mes, en su artículo de opinión publicado en el New York Times, el periodista Charles Blow criticó la vigencia de Le Pew y solicitó que fuera cancelado por promover la cultura de la violación debido a la persecución no consensuada del zorillo francés a su interés amoroso. Esto llevó a Warner Bros. a anunciar que Pepe se retirará de su lista del universo de dibujos animados y ya no aparecerá en futuros proyectos de películas y televisión.

La decisión fue respaldada por algunos sectores e incluso aplaudida, no obstante, para otros fue bastante polémica y exagerada, por lo que se manifestaron en contra de la cultura de la cancelación y decidieron lanzar una petición en Change.org para traer de vuelta al zorrillo.

En el texto de la petición se aclara que Pepe Le Pew no aparecerá en proyectos futuros de Warner Bros. y se condena la cultura de la cancelación que cada vez está más presente.

Lamentablemente, no regresará en futuros proyectos de Warner Bros., lo que lo convierte en el primer personaje de Looney Tunes, en la historia, en ser excluido de proyectos futuros. La cultura de la cancelación ha ido demasiado lejos hoy en día. El columnista del New York Times, Charles M. Blow, ha puesto en marcha tantas tonterías en su Twitter.

Hasta el momento, la petición ha recabado más de mil 100 firmas y espera llegar a las mil 500 como un primer objetivo. Además de la cancelación general del personaje, Pepe Le Pew fue eliminado también de Space Jam: A New Legacy, en una escena en la que el zorrillo habría aprendido sobre la importancia del consentimiento de la estrella del baloncesto LeBron James.

La actriz Greice Santo aparecería en esta secuencia como una mujer que abofetea a Pepe cuando él coquetea con ella y ha criticado la decisión de eliminarla. De hecho, está ofreciendo una recompensa de 100 mil dólares a cualquiera que pueda desenterrar el metraje.

Los fanáticos del personaje se han mostrado muy indignados, pues consideran que no se tiene que cancelar al personaje, sino modificarlo. En la petición hay quien menciona que Le Pew es ‘clásico y adorable’, mientras que otras personas dicen que el mundo de los Looney Tunes no será el mismo sin el zorrillo francés. Incluso hay quienes mencionan que ya no verán más contenido de la franquicia si el personaje no es reincorporado, sin embargo, a pesar de estas advertencias, es poco probable que los fans puedan hacer que el estudio cambie de opinión.

