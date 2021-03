Zack Snyder asegura que Batman vs Superman es una película de culto

Hace cinco años fue estrenada una de las películas de superhéroes más controvertidas de la historia, Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%. Varios factores influyeron en la recepción negativa que tuvo, y junto a quienes la odiaron se encuentran aquellos que la amaron y la defienden a capa y espada, pero de algo podemos estar seguros, no se ha dejado de hablar de ella y Zack Snyder (300 - 60%, Watchmen, Los Vigilantes - 65%, El Hombre de Acero - 55%) cree que incluso se trata de la única película de superhéroes de culto.

También te puede interesar: Suscríbete aquí a Disney Plus

Después de que Batman vs Superman: El Origen de la Justicia fuera destrozada por la crítica y causara una gran división entre los fans, Warner Bros. ejerció una gran presión sobre el director con el afán de volver más ligeras las cintas de DC Comics. La tragedia familiar que vivió Snyder lo orilló a abandonar la producción de Liga de la Justicia - 41% y películas posteriores tuvieron una mejor recepción entre la crítica y los fans. Los casos más emblemáticos fueron Aquaman - 73% y ¡Shazam! - 88%.

Con el próximo lanzamiento de La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 80%, muchos guardan la esperanza de que su visión del universo cinematográfico de DC Comics continúe, no obstante, el camino que ha tomado la franquicia está muy lejos de sus ideas originales. En una reciente entrevista con The New York Times, Snyder fue cuestionado sobre si siente algún tipo de molestia por el hecho de que películas como Aquaman y ¡Shazam! hayan tomado otro camino y hayan tenido una recepción más positiva por parte del público y la crítica. El cineasta respondió que está muy feliz por la franquicia, pero dice que sólo Batman vs Superman: El Origen de la Justicia se puede considerar de culto (vía The Direct):

No podría estar más feliz. No me duele en absoluto. Esas películas son geniales, están muy bien hechas y son excelentes. Pero Batman vs Superman, la ames o la odies, es probablemente la película más mencionada en hashtags y referencias. Es lo más parecido a una película de culto que podría existir en este nivel de cultura pop.

También lee: Zack Snyder ya se resignó a que la escena “Martha” sea un chiste ahora

Después Snyder compara el impacto de lo que él ha hecho con Aquaman, que si bien es un personaje al que admira y del que quiere ver más historias en la pantalla grande, cree que no trasciende por no ser controvertido:

¿Soy un provocador? Un poco. ¿Mi trabajo es hacer un dulce de la cultura pop que te comes y te olvidas al día siguiente? Nah. Prefiero joderte con una película que hacerla agradable y bonita para todos. Seamos francos, no hay culto de ‘Aquaman’. Jason es una fuerza de la naturaleza y, por supuesto, quiero que haya 100 películas de Aquaman porque es un tipo increíble. Pero no es controvertida. Y yo he hecho a propósito, porque me encanta, las películas difíciles.

¿Es realmente Batman vs Superman: El Origen de la Justicia una película de culto? De acuerdo con Wikipedia, lo es cuando “ha adquirido alguna clase de culto popular, ya sea por su formato o por su producción, pero sobre todo por su trama o por su significado histórico o su ideología" y porque "suelen considerarse polémicas, debido a que incluyen ideas o temas notablemente controvertidos o a que, siendo más convencionales en su temática, la presentan de un modo alejado de los convencionalismos estéticos o narrativos”. Los principales detractores de Zack Snyder y su segunda cinta del DCEU creen que simplemente es una pésima cinta y no merece ni siquiera la controversia, no obstante, los fans la califican como una joya del género, profunda y filosófica.

Quizá debamos esperar unos años más para poder decir si es de culto o no, si es que el tiempo lo confirma o lo desmiente. Por el momento lo único que podemos respaldar es lo que dijo Snyder, que se trata de una obra de la que se ha hablado demasiado en los últimos años.

No te vayas sin leer: The Promise Neverland causa polémica en redes por rendir "homenaje" a Batman vs Superman