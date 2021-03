Ray Fisher acusa a Joss Whedon de abuso psicológico

No son pocos los problemas que Warner Bros. enfrenta en el tiempo presente, y gran parte de ellos se debe a los errores cometidos en el Universo Extendido de DC. Uno de los más sonados es el que involucra a Ray Fisher, Joss Whedon y los reshoots de Liga de la Justicia - 41%. Después de varios meses de conflicto constante, el actor vuelve con nuevas declaraciones en contra del cineasta durante una reciente entrevista con Vanity Fair. Tal parece que en el horizonte no se vislumbra un final para este problema de la empresa.

Ray Fisher debutó en el DCEU durante una escena de Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%, y poco después lo observamos combatiendo al máximo en Liga de la Justicia - 41%. El personaje fue bien recibido por los fans pero la cinta no tanto. Cuando Zack Snyder se marchó del rodaje de la segunda película por motivos familiares, Joss Whedon tomó el control de la situación y se hizo cargo de innumerables reshoots que para siempre cambiaron el guión original de la entrega, logrando el desastre de taquilla del que todos estamos muy conscientes. Pero eso no fue lo único malo de la situación.

De acuerdo con las famosas declaraciones declaraciones del actor liberadas en julio de 2020 "el trato de Joss Whedon en el set con el elenco y el equipo de Justice League fue asqueroso, abusivo, poco profesional y completamente inaceptable." Sus palabras trascendieron las redes sociales y el apoyo hacia el actor se hizo visible, incluso por parte de sus colegas en el Universo Extendido de DC. Fisher también acuso a algunos otros ejecutivos de abuso de poder y Warner anunció el inicio de una investigación para que este tipo de cosas no se repitan. Ahora Ray vuelve con nuevas palabras en contra de Whedon:

Lo que terminó sucediendo, creo, fue un poco de gaslighting colaborativo por parte Joss. Terminamos recibiendo un correo electrónico antes de la nueva filmación, creo que se envió a todo el elenco. Era un correo electrónico que decía: "Oye, realmente estamos tratando de arreglar esto. Obviamente esta es una situación difícil. Cualquier pregunta, comentario, bla, bla, bla, no dudes en compartirlos". Aprendimos bastante rápido que ese no era el caso en absoluto. Esas fueron sólo las sutilezas de lo que realmente iba a suceder, que es, bueno, no voy a meterme demasiado en eso. La cuestión es que hay una investigación en curso con respecto a eso, y estamos tratando de que todo vuelva a encarrilarse.

El próximo 18 de marzo veremos a Ray Fisher como Cyborg en La Liga de la Justicia de Zack Snyder, aventura en la que el superhéroe reunirá fuerzas con el resto de superhéroes para hacer frente a una letal amenaza del espacio. Aunque la carrera del actor no se encuentra del todo bien ahora, está muy comprometido con el lanzamiento de la película y es por eso que no ha cesado con las entrevistas a todos los medios posibles.

La Liga de la Justicia de Zack Snyder es una de las películas más esperadas de 2021. Se trata de una nueva oportunidad para el director de compartir su visión original sobre la película que falló en 2017, además, podría ser el pase a otras producciones del DCEU con superhéroes que quedaron un poco rezagados tras el fracaso de Liga de la Justicia. ¿Su éxito será capaz de contribuir en el desarrollo de más producciones para los personajes? O mejor aún, ¿podría darnos algunas secuelas de gran interés? Solo el tiempo nos dirá lo que le espera a este universo cinematográfico. Los fans guardan altas expectativas y sería genial que el estudio cumpliera todas y cada una de ellas.

