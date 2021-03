Star Wars: Lucasfilm teme que Rosario Dawson sea la próxima estrella en ser cancelada

La segunda temporada de The Mandalorian - 91% fue un evento muy esperado por los fans de Star Wars, quienes se encontraron con sorpresas muy agradables al regresar a la historia de Din Djarrin y su diminuto acompañante. Además de grandes aventuras, los nuevos capítulos nos trajeron invitados espectaculares y una de ellos fue Rosario Dawson, actriz de la que mucho se especuló en el pasado respecto a su contratación como Ahsoka Tano, la famosa guerrera Jedi de las animaciones. Pero aunque los rumores se hicieron realidad y su aparición en la serie fue un éxito, Lucasfilm está temeroso de lo que pueda ocurrir con ella en el futuro, teniendo en cuenta su escándalo de 2019 relacionado con transfobia.

Como todos saben Ahsoka Tano es un personaje nacido de las animaciones de Star Wars, apareció por primera vez en la película Star Wars: The Clone Wars - 18% y desde entonces se convirtió en una constante de la serie animada, posteriormente interviniendo en la también famosa Rebels. Incluso tuvo un cameo en Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61%, cuando la actriz de doblaje Ashley Eckstein contribuyó con unas líneas para el encuentro final entre Rey y Palpatine, justo cuando cuando se escuchan las voces de los Jedi. Tras un largo tiempo exigiendo a Dawson como Rosario en un live-action, los showrunners de The Mandalorian hicieron los sueños de los fans realidad.

Pero nadie es perfecto. Lucasfilm teme que el destino de Rosario Dawson sea parecido al de Gina Carano, pues recordemos que en 2019 la actriz fue acusada de transfobia por Dedrek Finley, una mujer trans. De acuerdo con las declaraciones de Finley, Rosario le permitió quedarse en su casa durante un tiempo, sin embargo, fue sometida a discriminación por la actriz y su familia. Ahora Daniel Richtman informa a través de sus redes sociales que Lucasfilm tiene miedo de que Dawson sea "cancelada" tal y como pasó con Carano el mes pasado, hecho que obligó al estudio a despedirla de The Mandalorian: "Lucasfilm teme que Dawson sea la próximo después de Gina Carano, considerando su pasado, y le han dicho que tenga cuidado."

La cultura de la cancelación está cada vez más presente en la industria del entretenimiento y las estrella de cine y televisión deben tener cuidado sobre la forma en la que abordan temas de interés social. Gina Carano fue despedida de Lucasfilm hace pocas semanas debido a sus publicaciones en redes sociales sobre política y salud, generando grandes incomodidades entre los usuarios de las redes sociales y no dejando alternativa a la empresa. Ahora la actriz se encuentra fuera de The Mandalorian y debe mantener su carrera en otro lado; a pesar de las circunstancias, sigue compartiendo material polémica en sus perfiles.

The Mandalorian es la serie más exitosa de Disney Plus en estos momentos. Lucasfilm devolvió a la galaxia lejana el corazón que se creía perdido con una historia repleta de aventura, acción y amor paterno. Los siguientes capítulos tardarán en llegar, pues recordemos que antes se estrenará el spin-off de Boba Fett y Fennec Shand, pero vaya que nos morimos de curiosidad sobre el paradero del pequeño Grogu y de su recuentro con el valiente mandaloriano. Lucasfilm tiene una mina de oro en sus manos y está dispuesta a explotarla hasta las últimas consecuencias.

No debemos olvidar que en camino se encuentran muchas otras series ubicadas en el universo de Star Wars. Tal vez las más esperadas son aquellas protagonizadas por Obi-Wan Kenobi y Casisan Andor; por el momento no se han confirmado fechas de estreno para ambas pero tal vez las tengamos disponibles en Disney Plus durante algún punto avanzado de 2022. Valdrá la pena esperar.

