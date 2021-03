Pedro Almodóvar quiere que Anya Taylor-Joy protagonice su próxima película

Pedro Almodóvar expuso toda su vulnerabilidad en la película semiautobiográfica Dolor y Gloria - 96%, que lo llevó a los Óscar y a reconocidos festivales de cine como el de Cannes, donde fue uno de los candidatos favoritos de la cita a llevarse la Palma de Oro que terminó en manos del filme Parásitos - 100% de Bong Joon-ho. Ahora, el director español vuelve su enfoque a las mujeres en las historias que lleva a la pantalla y no solo con el cortometraje The Human Voice, con el que aspira al Óscar que llegará muy pronto a Estados Unidos, sino que prepara una próxima película que lo reencuentra con su musa Penélope Cruz.

Pero esta actriz no es la única con la que ha pensado trabajar en un futuro proyecto, sino que por lo que acaba de comentar, Anya Taylor-Joy está definitivamente en el radar de Almodóvar, quien desea contar con ella para una de sus próximas películas. En menos de un año, ella interpretó a una joven británica entrometida en Emma. - 90%, una mutante rusa con poderes de teletransportación en Los Nuevos Mutantes - 62%, la última película de los X-Men a cargo de 20th Century Fox, y una huérfana estadounidense que resulta ser un fenómeno del ajedrez desde corta edad en el éxito televisivo Gambito de Dama - 93%.

La carrera de la actriz de 24 años parece estar recién empezando. La serie de Netflix le dio reconocimiento mundial, además de convertirla en la protagonista de una de las producciones más vistas en la historia del servicio de streaming y recientemente en la ganadora de un Globo de Oro por su actuación en el papel de Beth Harmon. Y hace poco termimó el rodaje de The Northman junto a Nicole Kidman y Willem Dafoe. Además, Warner Bros. anunció que Taylor-Joy interpretará a Furiosa en la muy esperada precuela deMad Max: Furia En El Camino - 97%, y tendrá otra película que se estrenará en algún momento si la pandemia lo permite: Last Night in Soho

Esto fue lo que declaró Almodóvar en una conversación con Associated Press (vía The Playlist) durante la promoción del estreno de su cortometraje The Human Voice:

En Madrid hay cines abiertos, pero la programación es muy modesta porque las grandes películas están secuestradas por los estudios. Aun así, sigo yendo al menos una vez a la semana. No soy tan fan de las series de televisión, pero la última que he visto que me ha gustado mucho es The Queen's Gambit y adoro absolutamente a la actriz, que leí en una entrevista que quiere trabajar conmigo. y le voy a decir que sí. Me pondré en contacto con ella para decírselo absolutamente porque tiene una apariencia que me interesa mucho; puede ser mil personajes diferentes y es una muy buena actriz.

Madres paralelas comenzará la producción el 21 de marzo en Madrid “si el virus no interfiere”, según dijo el director español, que aprovechó el encierro y escribió el guión tras verse frustrado el año pasado por la pandemia que lo obligó a modificar sus planes de rodar una película por primera vez en Estados Unidos. Por ahora está enfocado en volver al universo femenino y también a la maternidad, que es un tema que siempre le ha fascinado.

Después de la victoria de Anya Taylor-Joy y Gambito de Dama en los Globos de Oro, hace poco se volvieron a convertir en protagonistas durante la ceremonia de premiación de los Critics' Choice Awards, donde Netflix y la actriz arrasaron en las categorías de Mejor Actriz en una miniserie y Mejor miniserie, respectivamente. Cabe destacar que Taylor-Joy habla un español perfecto debido a que fue criada en Argentina y mientras creció se comunicó en ese idioma en gran parte. Pedro Almodóvar podría tenerla como protagonista en una película en nuestro idioma o quizás aventurarse a una producción en inglés. De cualquier forma, estamos seguros que un proyecto que involucre a los dos generará mucho interés en el público y la crítica.

