La Liga de la Justicia de Zack Snyder presenta un spot con los rayos Omega de Darkseid

Una de las razones por las que La Liga de la Justicia de Zack Snyder genera mucha emoción es por la participación de Darkseid, el villano creado por Jack Kirby que fue la inspiración para crear a Thanos en Marvel. Entre los muchos poderes con los que cuenta el personaje, existe uno muy característico de él: los rayos Omega, los cuales saca de sus ojos en línea recta y puede hacerlos cambiar de dirección a voluntad.

En los cómics los rayos Omega son una forma de energía capaz de destruir al objetivo de Darkseid a nivel molecular, o teletransportarlo a cualquier ubicación que él elija. Normalmente los rayos viajan en línea recta y cambian de dirección también en línea recta, pero pueden viajar en curva. En historietas y en sus versiones animadas los ha utilizado en varias ocasiones contra la Liga de la Justicia.

El spot más reciente de La Liga de la Justicia de Zack Snyder muestra brevemente al gran villano de DC utilizando sus rayos Omega en lo que parece ser un paisaje submarino, lo cual nos llena de dudas sobre en qué momento tendrá lugar esa escena bajo el agua, pero lo más seguro es que podría tratarse de un flashback.

El spot también nos muestra a las amazonas gritando “no tenemos miedo”, como respuesta a la provocación de Steppenwolf, monstruo extraterrestre que será el principal villano de Liga de la Justicia y que en La Liga de la Justicia de Zack Snyder recuperó su diseño original, el cual era mucho más aterrador que la versión que llegó a los cines en 2017.

La idea en el rediseño de Steppenwolf era poder comercializarlo mejor entre los niños, pero Snyder nunca pensó en sus películas de DC Comics como obras dirigidas para los menores, sino para los adultos fanáticos de los superhéroes que buscaban más seriedad y violencia que la ofrecida por el Universo Cinematográfico de Marvel, la prueba es que La Liga de la Justicia de Zack Snyder tiene clasificación para adultos.

Por el momento no sabemos si habrá secuelas de esta historia; en los planes del director estaban dos entregas más planeadas, pero hasta ahora no hay ninguna confirmación oficial. Lo que sí sabemos es que Snyder (300 - 60%, Watchmen, Los Vigilantes - 65%, El Hombre de Acero - 55%) admitió que su cinta no sea canon, para tener completa libertad creativa en las cuatro horas que dura. Estas fueron sus palabras en entrevista con DC Cinematic:

No digo nada controvertido, para Warner Brothers, este filme, mi Liga de la Justicia, no es canon. Para Warner Bros. canon es la Liga de la Justicia de Joss Whedon, eso es, en su mente, canon. Y todo lo que yo hago no lo es. Es algo interesante, pero estoy bien con eso, porque siento que esa era la única forma en la que podía hacer esta película de forma autónoma, admitiendo y aceptando que no es canon.

No obstante, no es momento de lamentarse, ya que en solo 5 días todos podremos disfrutar de La Liga de la Justicia de Zack Snyder, proyecto que vio la luz gracias a la presión de los fans con la campaña #ReleaseTheSnyderCut en redes sociales. El filme no sólo tendrá escenas extra de las que vimos en 2017, sino que tendrá todo lo que descartó Joss Whedon (Avengers: Era de Ultrón - 75%, Mucho Ruido y Pocas Nueces - 84%, Los Vengadores - 92%) en la sala de edición, más algunos minutos extra que Snyder grabó en octubre junto a varios actores.

La Liga de la Justicia de Zack Snyder estará disponible en HBO Max el 18 de marzo, pero en Latinoamérica para verla tendremos que acudir a plataformas como Amazon Prime Video, Apple TV+, Google Play y Cinépolis Klic.

No te vayas sin leer: Liga de la Justicia de Zack Snyder llegará a Blu-Ray en mayo