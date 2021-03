The Flash: Maribel Verdú se une como la mamá de Barry

Además de la próxima aparición de Barry Allen / The Flash en La Liga de la Justicia de Zack Snyder, el personaje tiene futuro en el universo cinematográfico de DC Comics, ya que está en desarrollo Flashpoint, cinta enfocada en el velocista escarlata donde profundizaremos en su historia, que inevitablemente involucra a su madre fallecida. Hoy The Hollywood Reporter ha anunciado que la actriz que dará vida a la madre del superhéroe será la española Maribel Verdú.

Suscríbete aquí a Disney Plus

Recordada por sus papeles en Y Tu Mamá También - 92%, de Alfonso Cuarón, El Laberinto del Fauno - 95%, de Guillermo del Toro; y Tetro, de Francis Ford Coppola; Verdú es una actriz reconocida y querida que cuenta con varias nominaciones a los premios Goya, y en octubre de 2019, fue galardonada con el Premio Máquina del Tiempo, por toda su trayectoria.

No obstante, no todas son buenas noticias, el actor Billy Crudup, quien interpretó al padre de Barry Allen en Liga de la Justicia, ya no estará en Flashpoint. Kiersey Clemons, por otro lado, quien fue eliminada de la Liga de la Justicia - 41% por obra de Joss Whedon, sí regresará como Iris West para Flashpoint, y la veremos por primera vez en el papel este 18 de marzo que sea lanzada La Liga de la Justicia de Zack Snyder.

La razón por la que Crudup no estará en Flashpoint, no tiene que ver con diferencias creativas o algo parecido, se debe a un conflicto de agenda porque está trabajando en la serie de Applet TV+ The Morning Show; Flashpoint se comenzará a filmar en primavera o verano de este año en Londres.

Si bien la cinta de Flash no estará completamente basada en los cómics de Flashpoint, sí tomará inspiración de estos, y tal vez ello nos revelará un poco del papel que jugará su madre en la historia. De acuerdo con los cómics, Barry Allen viaja en el tiempo con la intención de salvar a su madre, pero en el proceso altera la realidad de una forma dramática.

No te pierdas: Versión futura de Flash aparecerá en La Liga de la Justicia de Zack Snyder

El universo cinematográfico de DC Comics ha pasado por grandes transformaciones, en 2013 tuvo su introducción con El Hombre de Acero - 55%, que tuvo una recepción más o menos buena, pero tres años después las cosas no pintaron muy bien para la franquicia con el estreno de Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%, filme que fue destrozado por la crítica. Meses después llegó otro gran tropiezo, Escuadrón Suicida - 25%, cinta que terminó por convencer a Warner Bros. de que la dirección que llevaba la saga era un error, así que comenzaron a intervenir con más intensidad.

Para Liga de la Justicia se esperaba repetir el éxito que había tenido Marvel con Los Vengadores - 92%, pero la salida del director Zack Snyder por una tragedia familiar provocó que fuera sustituido por Joss Whedon, quien no sólo terminó lo iniciado por Snyder, sino que lo modificó hasta el punto de quedar irreconocible.

El estrepitoso fracaso en taquilla de Liga de la Justicia - 41% hizo que los planes para la película de Flashpoint se retrasaran una vez más, y a eso hay que sumarle que varios directores estuvieron comprometidos con el proyecto y al final abandonaron por diferencias creativas. Todo parecía perdido hasta la llegada de Andy Muschietti.

Continúa leyendo: Supergirl aparecerá en The Flash y será interpretada por Sasha Calle