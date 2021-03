Irónicamente el documental sobre la última tienda de Blockbuster está disponible en Netflix

La guerra que se libra hoy en día en la industria del entretenimiento es la del streaming. Uno a uno los diferentes estudios han comenzado a lanzar sus propias plataformas de contenido on demand con la esperanza de no quedarse atrás en la batalla que va liderando el gigante rojo: Netflix, el cual se ha caracterizado por ofrecer al público contenido original atrapante al mismo tiempo que se hace de títulos oportunos que puedan agradar a sus suscriptores. Su más reciente adquisición raya en la ironía, puesto que está transmitiendo el documental que habla sobre la última tienda de Blockbuster, compañía que, de una u otra forma, ayudó a destruir.

Si bien Netflix no fue el único detractor que llevó a la tienda de compra y renta de VHS y DVD a cerrar, su modelo de distribución sí jugó en contra de Blockbuster, arrinconando a la compañía a su quiebre inminente. Y, ahora, The Last Blockbuster, el documental de PopMotion Pictures que estrenó el año pasado sobre la última tienda de Blockbuster que sobrevive, se está reproduciendo en Netflix, y los fanáticos se deleitan con la ironía de todo.

La juventud de hoy ya no lo recuerda, pero antes, no se tenía el contenido a un clic de distancia, para ver algo en casa era necesario ir a Blockbuster, recorrer sus pasillos y elegir qué rentar para entretenerse el fin de semana. En lugar de pasar horas navegando por una plataforma, los cinéfilos ocupaban sus horas dentro de la tienda para terminar alquilando el mismo título de siempre. En su apogeo, Blockbuster tenía más de 9,000 ubicaciones y, durante un tiempo, las tiendas abrieron a un ritmo de aproximadamente una por día. Cuando Netflix se convirtió en la opción número uno para el alquiler de películas, el poder que alguna vez fue indiscutible de Blockbuster en el mercado se había reducido a casi cero.

La película, del director Taylor Morden, comenzó como una mirada a las pocas tiendas que quedaban de la franquicia, pero durante el transcurso de la producción, todas cerraron, dejando solo la ubicación de Bend, Oregon abierta. A lo largo de esta cinta se presentan entrevistas con ex ejecutivos de Blockbuster, así como oriundos de Bend, actores y cineastas, y el detractor número uno autoproclamado de Blockbuster, el fundador de Troma, Lloyd Kaufman.

Una de las cosas que la película se propone hacer es disipar la conexión directa que la mayoría de la gente hace entre el auge de Netflix y la caída de Blockbuster. Pero la película señala que no fue Netflix lo que mató a Blockbuster, o al menos no directamente. No obstante, aunque no haya sido la principal causa, no se puede negar lo irónico que es que el documental esté disponible justo en esta plataforma. En entrevista para ComicBook, Morden dijo:

La ironía de nuestra película independiente acerca de que Blockbuster Video y el alquiler de VHS están disponibles para transmitir en Netflix no se nos escapa. Alguien en Netflix claramente tiene un buen sentido del humor sobre toda la situación, pero supongo que, como dicen, la historia la escriben los ganadores. Es divertido pensar en un mundo de fantasía donde Blockbuster y Netflix pueden coexistir pacíficamente.

Cabe destacar que este documental que está causando revuelo entre el público estadounidense sobre las tiendas de Blockbuster está siendo exhibido sólo en la plataforma de Netflix de dicho país, por lo que si tú te encuentras en Latinoamérica te llevarás la decepción de notar que no está disponible en tu app del servicio de streaming.

