Cherry: Tom Holland enloquece al Internet con su actuación

Antes de que los hermanos Russo crecieran en popularidad y se volvieran el mayor medio de ingresos para Marvel Studios gracias a su llegada a Capitán América: El Soldado del Invierno - 89% como directores así como el impacto en taquilla que lograron con Avengers: Infinity War - 79% y Avengers: Endgame - 95%, los directores contaban con una filmografía corta en las que destacaron comedias románticas como You, Me and Dupree, que aunque se trató de una cinta ligera atractiva por la presencia de Owen Wilson, Kate Hudson y Matt Dillon, la crítica no la recibió de la mejor manera.

Sigue leyendo: RESEÑA: Cherry | Los Russo se ahogan en sus propias ambiciones

Tom Holland, por su parte, lo mejor que tenía en su repertorio era Lo Imposible - 81%, en donde siendo un niño logró manejar importantes emociones desde la desesperación hasta tomar el lugar del hombre a cargo de su mamá y su hermano. Juntos, los directores y el actor, lograron crecer exponencialmente en el mundo de los superhéroes, sin embargo, ambas partes decidieron apostar por salir un momento de los personajes de cómics y mostrar que pueden seguir siendo exitosos con otros géneros.

A pesar del respeto que se ha ganado Holland fuera del traje del Hombre Araña por la llegada continua de nuevos proyectos como El diablo a todas horas - 65%, en donde mostró cierta madurez actoral, la cinta prometedora de los Russo no consiguió el éxito que esperaba ante la crítica. Cherry - 27%, que llegó a algunas salas de cine en Estados Unidos, fue calificada como “una narración descuidada” que no aporta nada nuevo ante los temas del amor, la guerra y los traumas.

Continúa con: Sony y Marvel Studios habrían tenido fuertes discusiones por elegir a Tom Holland como Spider-Man

Sin embargo, los fans del actor y algunos otros usuarios que tuvieron la oportunidad de ver la película en su reciente estreno en AppleTV+ tienen una opinión bastante diferente, en donde ha destacado el trabajo del protagonista de Spider-Man: De Regreso a Casa - 92%, pero también han hablado del manejo de la historia y lo mucho que les impactó el clímax. En algún momento se habló de la posibilidad de convertir a Cherry en una cinta contendiente en la temporada de premios justo por la actuación del protagonista, pero aún parece algo lejano de suceder.

La cinta de los hermanos Russo es un thriller basado en la novela autobiográfica de Nico Walker , en donde narra la vida de un joven que vivió de cerca la guerra de Iraq y, como consecuencia del estrés postraumático, se hace adicto al opio además de comenzar a robar bancos. Cabe mencionar que recientemente también se estrenó Caos: El Inicio - 20%, protagonizada por Tom y Daisy Ridley que, aunque también parecía prometedora, ha resultado un fracaso al menos ante los críticos.

Mientras tanto, a continuación, puedes leer algunas de las reacciones de los usuarios que vieron Cherry esta madrugada.

Te puede interesar: Uncharted: Tom Holland revela que le preocupan algunas de sus decisiones actorales en la película

¿Me quedé despierto para ver a Cherry cuando bajó a las 12? Sí, por supuesto. ¿Quedé impresionado por las crudas emociones retratadas por @ciarabravo y @ TomHolland1996? Absolutamente. Qué película tan hermosa y desgarradora. @AGBOfilms @Russo_Brothers (Es hora de ver algo divertido antes de irme a la cama).

Did I stay up to watch Cherry when it dropped at 12? Yes, of course. Was I blown away by the raw emotions portrayed by @ciarabravo and @TomHolland1996? Absolutely. What a beautiful, heart wrecking film. @AGBOfilms @Russo_Brothers (Time to watch something funny before I go to bed) — p.k.harris (@p_k_harris) March 12, 2021

Debe haber una palabra más allá de orgulloso porque no puedo expresar mis emociones en palabras, todo sobre #cherry es tan increíblemente perfecto Tom Holland es más que increíble y ahora todo el mundo puede ver que cherry (2021) está AHORA disponible en appletv + hazte un favor y mira esta obra maestra.

There must be a word beyond proud rn cuz I can’t put my emotions into words everything about #cherry is so freakin perfect Tom Holland is beyond amazing and now the whole world can see that cherry (2021) is NOW Available on appletv+ do your self a favor and watch this masterpiece pic.twitter.com/iFuIk4zwyt — Dory🍒CHERRYDAY🕷280 (@nwhtholland) March 12, 2021

¿Cómo es que estoy sólo 30 minutos en Cherry y @TomHolland1996 y Ciara realmente me están jodiendo emocionalmente?

How is it that I'm only 30 minutes in Cherry and @TomHolland1996 and Ciara are really f**king me up emotionally — Marie // Shane, Jo, Hero Own My Heart (@afteredithessa) March 12, 2021

Cherry era realmente buena. tiene algunos problemas de ritmo y los primeros 50 minutos no son geniales, pero una vez que comienza la guerra, se vuelve realmente bueno y lleno de suspenso. Y Tom Holland es increíble como siempre.

Cherry was actually good. it’s got some pacing issues and the first 50 mins isn’t great but once the War stuff starts it gets real good and suspenseful. and Tom Holland is amazing as usual. — ⎈ Moocle ⎈ (AutoZone Era) #TeamGodzilla (@mooocle) March 12, 2021

Así que vi la película #Cherry y ¡qué película tan increíble y qué historia increíblemente triste contó! @TomHolland1996 @ciarabravo todos interpretaron muy bien a Cherry y Emily. También felicitamos a @Russo_Brothers por hacer una película tan increíble. Nico Walker ahora debo leer tu novela.

So I watched #Cherry movie and wow what an incredible movie and incredibly sad story it told. @TomHolland1996 @ciarabravo you all played Cherry and Emily so well. Also congrats @Russo_Brothers for making such an amazing film. Nico Walker now I must read your novel. — Maisie (@mase_the_great) March 12, 2021

Oh. mi. Dios. Acabo de terminar Cherry y, literalmente, ni siquiera puedo empezar a hablar sobre Tom Holland en esto. Sabía que era un buen actor pero estoy asombrado, del enamoramiento a la incredulidad, nos llevó a una montaña rusa que nunca esperé que fuera capaz de hacer. Una vez en la vida hombre. Él lo hizo.