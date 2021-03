Zack Snyder ya se resignó a que la escena “Martha” sea un chiste ahora

Con el inminente estreno de La Liga de la Justicia de Zack Snyder en tan sólo seis días, es lógico que el tema del momento sea Zack Snyder (300 - 60%, Watchmen, Los Vigilantes - 65%, El Hombre de Acero - 55%) y sus controvertidas películas. Desde 300 hasta la fecha la mayoría de lo que ha hecho el director ha sido objeto de críticas, y uno de los momentos álgidos de su carrera fue el estreno de Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%, cinta que prometía ser un parteaguas pero resultó ser muy polémica, sobre todo por una escena que ha pasado a la historia… la escena “Salva a Martha”.

Batman vs Superman: El Origen de la Justicia comienza recreando de forma sorprendente un momento clave en la historia del Hombre Murciélago, la muerte de los padres de Bruce Wayne a manos de un ladrón. La última palabra del agonizante Thomas Wayne es "Martha...", el nombre de su esposa, quien también cayó abatida por un balazo.

En el presente de la película, Batman está obsesionado con matar a Superman, porque lo considera la mayor amenaza para la humanidad, y dado que él está desencantado del mundo y asesina sin piedad a sus enemigos, se lleva una sorpresa al descubrir que el enemigo al que está a punto de quitarle la vida, le pide que salve a Martha, nombre que desencadena en él un recuerdo traumático y al mismo tiempo lo hace darse cuenta de que Superman no es el maligno extraterrestre que él pensaba.

Desafortunadamente, aunque el mensaje está ahí, no fue bien recibido por todos, y a algunos les pareció ridículo, lo que desató una ola de memes y descalificaciones de todo el filme en conjunto. Pero, ¿qué opina Snyder sobre las burlas al momento “Martha”? Estas fueron sus palabras en una reciente entrevista con DC_Cinematic (vía Movie Web):

Ya sabes, ¿qué puedo decir? Es lo que es. Sentimos que ese era el vínculo perfecto entre estos dos tipos. La cultura pop tenía muchas ganas de divertirse con esa película. Tenían ganas de patear esa película en la entrepierna. Y ... es lo que es, ¿sabes? No sé qué decir más que ‘Oh, bien’. Todavía nos encanta. Y creemos que es realmente genial ... yo ... no tengo nada en contra de quien quiera hacer una broma de Martha. Me alegro de que sigan hablando de eso.

También es un hecho que, en parte por los memes, pero principalmente por la pasión de los fans, se sigue hablando de Batman vs Superman: El Origen de la Justicia, y muy pronto podremos disfrutar por primera vez de su verdadera secuela, La Liga de la Justicia de Zack Snyder, proyecto que vio la luz gracias a la presión de los fanáticos que hicieron viral la campaña #ReleaseTheSnyderCut en redes sociales.

Retomando el tema de Martha, este año Snyder también defendió la importancia de la escena en una entrevista con I Minutemen:

Claramente soy fanático y estoy muy interesado en cómo 'Martha', ese concepto, es fundamental para la película. Quiero decir, es 100% el eje que mantiene unida a toda la película. Creo que es indicativo de la forma en que Batman vs Superman fue recibida, el que su eje fuera menospreciado y burlado. Personalmente, creo que esta hermosa e increíblemente simétrica idea termina por completo como concepto. Las imágenes que se ven son 100% intencionadas, en cuanto a su inspiración y cosas así.

La Liga de la Justicia de Zack Snyder se estrena a nivel mundial el 18 de marzo, estará disponible en HBO Max, pero en Latinoamérica lo podremos ver en las plataformas Amazon Prime Video, Apple TV+ y Google Play, entre otros. También se dice que llegará en formato Blu-ray, pero aún no se ha especificado cuándo, salvo Alemania y Australia, países donde llegará a finales de mayo.

