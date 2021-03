Netflix busca castigar a quienes compartan su usuario y contraseña

Netflix es aún una de las plataformas de streaming más poderosas hasta hoy a pesar del incremento de su competencia. Si bien es cierto que hoy en día la mayoría de las personas a nivel mundial cuentan con acceso a esta plataforma, muchos de los usuarios que consumen los productos del líder de este servicio no son aún contabilizados debido a que utilizan una cuenta prestada. Es común que entre conocidos decidan compartir una cuenta para dividir las tarifas, y los ejecutivos de Netflix lo saben.

Aunque esta es una actividad bastante común y no se había mostrado conflicto alguno, el hecho de compartir una cuenta fuera del hogar del contratante va en contra de los términos y condiciones de la plataforma; y si bien no se habían mostrado repercusiones, el portal The Streamable ha mostrado una nueva leyenda que aparece en la pantalla cuando Netflix identifica que se inicia sesión en un lugar distinto.

Esta advertencia pide al televidente que verifique que la cuenta y contraseña sean de su propiedad pidiendo que ingrese un código que se enviará por correo o mensaje de texto para autentificar que es el dueño. Este cuadro aún no aparece en todos los países o ciudades, pero una vez mostradas las primeras quejas es posible que esto comience a expandirse pronto. Lo cierto es que en la misma ventana aparece la opción de “verificar más tarde”, y hay quienes aseguran que cuando eligieron esta opción pudieron seguir accediendo sin problema.

Si no vives con el propietario de esta cuenta, necesitas una propia para seguir mirando.

Hasta el momento no se sabe exactamente cuántas oportunidades hay para elegir esta opción, si vuelve aparecer la advertencia o si en algún punto esa sesión podría ser bloqueada. Es evidente que Netflix ha sido consciente desde hace años de esta actividad, incluso pudo ser algo benéfico, pues cuando alguien usaba una cuenta prestada para consumir productos como Stranger Things - 90% o Breaking Bad - 100%, era casi seguro que en algún momento el prestatario abriría su propia cuenta para seguir consumiendo estos programas.

Sin embargo, es posible que la plataforma haya identificado una disminución de suscripciones y por eso se hayan tomado dichas medidas. Aunque esto aún no es considerado una práctica ilegal, sí es una violación a los términos y condiciones como se mencionó líneas arriba, mismas en las que el usuario se compromete a no comercializar con la plataforma ni hacer exhibiciones públicas.

Hasta el momento, este mensaje sólo se ha registrado en pantallas de televisión, aún no hay reportes de algún otro medio como computadoras o cualquier otro tipo de dispositivos móviles. De acuerdo a algunos conteos, cerca del 50% de los consumidores utilizan una cuenta prestada; ahora que la competencia ha incrementado con la llegada de HBO Max o Disney Plus, Netflix necesita métricas claras sobre los usuarios de su plataforma.

Aún no se sabe qué medidas importantes podría tomar Netflix si esto no funciona como espera, pero es seguro que mes con mes seguirán aumentando sus suscriptores gracias a la variedad de películas, programas y contenido original.