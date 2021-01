Margot Robbie, Ewan McGregor, The Boys y Soul fueron los principales ganadores de los Critics Choice Super Awards 2021

El año pasado, la Broadcast Film Critics Association, en voz de su presidente, Joey Berlin, anunció la creación de los Critics' Choice Super Awards, premios que surgen con el objetivo de celebrar y galardonar la brillantez, creatividad y excelencia artística dentro de los géneros que menos se toman en cuenta en las grandes ceremonias, tales como: acción, superhéroes, horror, ciencia ficción, fantasía y animación.

Es así como el domingo 10 de enero de 2021 se realizó la primera edición de esta ceremonia de premios de manera virtual a causa de la pandemia de COVID-19. En esta destacaron las siguientes producciones: The Boys - 95%, serie de Amazon Prime Video que se llevó cuatro premios; Palm Springs, cinta de Hulu/Neon galardonada en tres ocasiones; y Soul - 97%, la más reciente película de Pixar que también cosechó tres premios (vía Variety).

El drama de superhéroes y justicieros fue el título más ganador y obtuvo lo premios en las categorías de: mejor serie de superhéroes, mejor actor en una serie de superhéroes para Antony Starr, quien le da vida a Homelander; mejor actriz en una serie de superhéroes para Aya Cash, quien interpreta a Stormfront; y mejor villano en una serie, nuevamente para Starr.

Por otra parte, Palm Springs, filme de Max Barbakow que estrenó el año pasado en el Festival de Sundance, se llevó los premios en las categorías de: mejor película de ciencia ficción/fantasía, así como los premios de mejor actor y mejor actriz en dicho género para Andy Samberg (Brigsby Bear - 80%, 7 Days in Hell - 80%) y Cristin Milioti (El Lobo De Wall Street - 78%, Sleepwalk with Me - 83%). Soul se llevó los premios de: mejor película animada, mejor actor de voz para Jamie Foxx (Proyecto Power - 68%, Buscando Justicia - 85%) y mejor actriz de voz para Tina Fey (Reporteras en Guerra - 68%, Hermanas - 60%).

En lo que respecta a estudios y redes, Netflix lideró el grupo con cinco victorias generales: mejor película de acción para 5 Sangres - 100%, mejor actor en una película de acción para Delroy Lindo (Cymbeline - 32%, Up, Una Aventura de Altura - 98%) en 5 Sangres, mejor serie animada para BoJack Horseman - 94%, mejor actor de voz en una serie animada para Will Arnett en BoJack Horseman) y mejor película de superhéroes para La vieja guardia - 73%. Amazon, Disney Plus y Universal empataron en segundo lugar con cuatro premios cada uno.

Los Critics’ Choice Super Awards también entregaron un galardón especial, llamado Premio al Legado, a la franquicia de Star Trek. El reconocimiento fue aceptado por Patrick Stewart (Ángeles de Charlie - 31%, Nacido Para ser Rey - 92%) y Sonequa Martin-Green(Star Trek: Discovery - 95%). Kevin Smith y Dani Fernandez fueron los anfitriones del evento, que fue producido por Bob Bain Productions.

A continuación presentamos la lista completa de ganadores:

MEJOR PELÍCULA DE ACCIÓN

5 Sangres (Netflix)

MEJOR ACTOR EN PELÍCULA DE ACCIÓN

Delroy Lindo - 5 Sangres (Netflix)

MEJOR ACTRIZ EN PELÍCULA DE ACCIÓN

Betty Gilpin - La Cacería - 42% (Universal)

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Soul (Disney Plus)

MEJOR ACTOR DE VOZ EN UNA PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Jamie Foxx - Soul (Disney Plus)

MEJOR ACTRIZ DE VOZ EN UNA PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Tina Fey - Soul (Disney Plus)

MEJOR PELÍCULA DE SUPERHÉROES

La vieja guardia - 73% (Netflix)

MEJOR ACTOR EN PELÍCULA DE SUPERHÉROES

Ewan McGregor - Aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn - 75% (Warner Bros.)

MEJOR ACTRIZ EN PELÍCULA DE SUPERHÉROES

Margot Robbie - Aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn - 75% (Warner Bros.)

MEJOR PELÍCULA DE TERROR

El Hombre Invisible - 90% (Universal)

MEJOR ACTOR EN PELÍCULA DE TERROR

Vince Vaughn - Freaky: Este Cuerpo Está Para Matar - 90% (Universal)

MEJOR ACTRIZ EN PELÍCULA DE TERROR

Elisabeth Moss - El Hombre Invisible (Universal)

MEJOR PELÍCULA DE CIENCIA FICCIÓN / FANTASÍA

Palm Springs (Hulu y Neon)

MEJOR ACTOR EN CIENCIA FICCIÓN / PELÍCULA DE FANTASÍA

Andy Samberg - Palm Springs (Hulu y Neon)

MEJOR ACTRIZ DE CIENCIA FICCIÓN / PELÍCULA DE FANTASÍA

Cristin Milioti - Palm Springs (Hulu y Neon)

MEJOR VILLANO EN UNA PELÍCULA

Jim Carrey - Sonic La Película - 89% (Paramount)

MEJOR SERIE DE ACCIÓN

Vikingos - 100% (History)

MEJOR ACTOR EN SERIE DE ACCIÓN

Daveed Diggs - Snowpiercer - 70% (TNT)

MEJOR ACTRIZ EN SERIE DE ACCIÓN

Angela Bassett - 9-1-1 (Fox)

MEJOR SERIE ANIMADA

BoJack Horseman - 94% (Netflix)

MEJOR ACTOR DE VOZ EN SERIE ANIMADA

Will Arnett - BoJack Horseman (Netflix)

MEJOR ACTRIZ DE VOZ EN SERIE ANIMADA

Kaley Cuoco - Harley Quinn (HBO Max)

MEJOR SERIE DE SUPERHÉROES

The Boys (Amazon)

MEJOR ACTOR EN SERIE DE SUPERHÉROES

Antony Starr - The Boys (Amazon)

MEJOR ACTRIZ EN SERIE DE SUPERHÉROES

Aya Cash - The Boys (Amazon)

MEJOR SERIE DE TERROR

Lovecraft Country - 100% (HBO)

MEJOR ACTOR EN SERIE DE TERROR

Jensen Ackles - Supernatural (The CW)

MEJOR ACTRIZ DE SERIE DE TERROR

Jurnee Smollett-Bell - Lovecraft Country (HBO)

MEJOR SERIE DE CIENCIA FICCIÓN / FANTASÍA

The Mandalorian - 91% (Disney Plus)

MEJOR ACTOR EN UNA SERIE DE CIENCIA FICCIÓN / FANTASÍA

Patrick Stewart - Star Trek: Picard (CBS All Access)

MEJOR ACTRIZ EN UNA SERIE DE CIENCIA FICCIÓN / FANTASÍA

Natasia Demetriou - What We Do in the Shadows (FX)

MEJOR VILLANO DE UNA SERIE

Antony Starr - The Boys (Amazon)

