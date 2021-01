Warner Bros. quiere un cameo de Danny DeVito como El Pingüino en la película de The Flash

Aunque el DCEU ha tenido varios tropiezos desgraciados, los ejecutivos de Warner Bros. están determinados a continuar con las historias en la pantalla grande. Una de las siguientes películas es Flashpoint, protagonizada por Barry Allen, y tal parece que será todo un evento en la franquicia. Nueva información señala que la empresa buscaría agregar a todos los talentos posibles, nuevos y antiguos, tal vez Danny DeVito sea uno de ellos. El estudio podría estar interesado en contratar al actor para un cameo como El Pinguino, ese villano de Batman Regresa - 81% que jamás podremos olvidar. En los siguientes párrafos comentamos todos los detalles.

En Batman Regresa - 81% nuestro protagonista se enfrenta a dos nuevos y peculiares criminales: el diabólico y siniestro Pingüino, una criatura solitaria y extrañamente deformada, y la hermosa y seductora, aunque letalmente peligrosa, Gatúbela. Batman tendrá que hacerse cargo de El Pingüino, quien quiere convertirse en el amo de la ciudad. Por supuesto que todos recordamos la inolvidable interpretación de Danny DeVito como este entrañable personaje, una performance que para siempre marcó al cine de superhéroes y que al día de hoy es muy recordado por los seguidores de Batman y muchos otros cinéfilos.

De acuerdo con el insider Daniel Richtman, popular influencer de Twitter conocido por saber todos los detalles de la industria del entretenimiento antes de que sean revelados por medios oficiales, Warner Bros. podría tener la intención de traer de regreso al Pingüino, la versión de Danny DeVito. La empresa querría a Oswald Cobblepot en el argumento y vaya que resultaría en un éxito entre los fans. ¿A cuántos actores vistos en cintas DC de década previas veremos en la nueva aventura de Flashpoint? La película podría ser el camino ideal para dar sentido a nuevos viajes, permitir la entrada a otros personajes y recordar a los clásicos. Esta información se ha obtenido gracias al Patreon de Richtman.

El que ya ha sido confirmado para aparecer en la película de Flash es Michael Keaton, quien interpretó a Bruce Wayne en un par de ocasiones con resultados más que positivos. La cinta estará basada en la aclamada serie de cómics Flashpoint, en los cuales observamos al velocista atrapado en una realidad alterna, un universo en donde las cosas son bastante diferentes a lo que todos conocemos. La madre de Barry jamás murió y vive con ella, no tiene poderes, no conoció a Iris West y muchos de los superhéroes de la Liga de la Justicia no existen, la historia ha sido realmente alterada y los Atlantes y la Amazonas han tenido un gran impacto sobre Europa. Por supuesto que la cinta no será fiel a la historieta pero imaginamos los cambios drásticos que veremos en los superhéroes de la pantalla grande.

Esperamos que Warner Bros. sienta confianza por el proyecto y logre salir adelante. El DECU ha tenido algunas películas de dudosa calidad en los últimos años, pero ha logrado redimirse un poco con éxitos como Mujer Maravilla - 92% o Aquaman - 73%. La película que reunirá a actores clásicos con nuevos podría tener el suficiente potencial como para dar un impulso increíble a la saga, algo que nos haga olvidar aquellas entregas que solo causaron decepción entre la crítica y los fans. El cine de superhéroes continúa demostrando su poder en la industria del entretenimiento.

El siguiente título del DCEU es Zack Snyder's Justice League, una producción que aspira a corregir los errores visto en Liga de la Justicia. Llegará este 2021 a la plataforma de HBO Max, lista para presentar lo mejor de los héroes DC. ¿Los personajes tendrán futuro después de ella? Lo descubriremos.

La película basada en Flashpoint se estrena el 4 de noviembre de 2022.

