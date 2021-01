Mictlan: An Ancient Mythical Tale, el videojuego inspirado en la mitología azteca que debes conocer

Desde hace años los videojuegos han sido parte fundamental en la industria del entretenimiento, manteniéndose en el interés del público. Con el paso del tiempo se ha cruzado la línea de ser sólo un juego para convertirse en una experiencia completa al presentar toda una historia de fondo, creando personajes trascendentes e incluso generando sensaciones inimaginables a través de los juegos de realidad virtual.

Aprovecha la prueba de suscripción gratis a DISNEY PLUS aquí

Algunos cineastas se han visto fuertemente involucrados en este ámbito desde la parte creativa como es el caso de Guillermo del Toro, quien además ha mostrado su apoyo a los jóvenes interesados en hacer de la creación de video juegos su profesión. Algunas estrellas de la pantalla grande también han hecho acto de presencia como lo hizo el protagonista de Matrix - 87%, Keanu Reeves, en Cyberpunk 2077 - 73%, donde interpreta a un humanoide llamado Silverhand.

Las posibilidades de crear historias y mundos son infinitas, y en esta ocasión llega la oportunidad de viajar en el tiempo para formar parte de la historia del México prehispánico gracias a Mictlan: An Ancient Mythical Tale, en donde el jugador podrá dar un paseo por la gran Tenochtitlán, en donde los artistas de Concept Design se han dado a la tarea de recrear murales y demás arquitectura que hoy sólo es posible conocer como ruinas. También se han reconstruido grandes ciudades como Chichen Itzá, Tulum, Teotihuacán y Calakmul.

Este equipo trabaja bajo la batuta de un mexicano, Guillermo Alarcón, fundador de Meta Studios Creative Agency en Japón. Mismo que sin duda ha pasado por un gran proceso de investigación para la creación de sus escenarios, tomándose la libertad de experimentar con aquellos lugares de los que no se tiene registro sobre cómo lucían en la época en que fueron construidos. Cabe mencionar que el artista conceptual que lo apoya es Yashaswi Karthik, además de otros 40 desarrolladores que trabajan en conjunto.

También lee: Películas sobre el descubrimiento y conquista de América



Hasta el momento el creador ha mostrado gran parte de sus avances en el diseño y desarrollo a través de sus redes sociales.

We introduce you to our new Art Director and Concept Art manager:



Yashaswi Karthik



He is currently working as a Concept Artist at Ubisoft and he is now leading our concept art team as Art Director.



He will be leading all the Mexican talent behind concept art. pic.twitter.com/2UUwkpuv69