Warner Media pide a Ray Fisher que pare el escándalo: “es tiempo de seguir adelante”

El año pasado, Ray Fisher, el actor que interpretó a Cyborg en Liga de la Justicia - 41%, acusó al director Joss Whedon de mala conducta durante el regreso al rodaje para la película. Fisher también acusó a los ejecutivos Geoff Johns y Jon Berg de cubrir a Whedon al permitirle actuar de forma incorrecta en más de una ocasión, lo que después fue respaldado por varias personas involucradas en el proyecto incluyendo algunos de sus compañeros de elenco. Además, Fisher criticó al presidente de DC Films, Walter Hamada, y declaró que se ofreció a arrojar a Whedon y Berg debajo del autobús para proteger la reputación de Johns.



Las acusaciones obligaron a Warner Media a empezar una investigación a fondo para determinar cuáles son las decisiones que debía tomar la compañía luego de este escándalo, ya que lo dicho por Fisher dejaba ver que el desastre que resultó este crossover en cuanto llegó a la cartelera de los cines en todo el mundo pasó por lo mismo durante la filmación de los reshoots. Nunca es una buena señal cuando una película se lleva a cabo en medio de tantos problemas, y a la larga se terminan trasladando sus problemas al resultado final. Liga de la Justicia no fue una excepción, pero nunca creímos que luego de haber pasado cuatro años de su estreno seguiríamos hablando de ella por razones más negativas de las esperadas.



Así, la polémica continuó cuando el actor dijo que no quería estar involucrado en ningún proyecto de la compañía mientras Walter Hamada siga como presidente de DC Films, lo cual ya es bastante grave por el hecho de tratarse del jefe de esta división, pero todo escaló cuando a principios de esta semana, surgió un reporte de The Wrap en el que se menciona que Cyborg, el personaje que interpretó en la película de 2017, habría sido eliminado de la película de The Flash.donde se supone que va a aparecer junto con Ezra Miller. Al mismo tiempo, Fisher había afirmado también que la investigación obligó a Whedon a salir de Warner Bros. y pronto le seguiría Johns.





Sin embargo, un portavoz del estudio tuvo una respuesta diferente a las últimas publicaciones que hizo Fisher en Twitter. De esta forma, en nombre de Warner Media, parece una señal clara al actor de que es momento de superarlo y seguir adelante (vía Comic Book Movie):



La investigación la llevó a cabo un bufete de abogados externo y estuvo a cargo de un ex juez federal. Más de 80 personas fueron entrevistadas. Tenemos plena confianza en su minuciosidad e integridad, y se han tomado medidas correctivas. La investigación ha concluido y es hora de seguir adelante.

En lo que respecta a las películas de DC en las que Fisher está involucrado, el actor repitió su papel de Cyborg en las tomas adicionales del corte de Zack Snyder de la Liga de la Justicia, conocido como Zack Snyder's Justice League, que llegará a HBO Max el próximo año dividido en varios episodios. El actor también participó en el panel DC Fandome y lo último que supimos según Warner Bros. sobre el proyecto de The Flash, es que estaba en conversaciones para regresar como Cyborg, pero eso podría no suceder luego de todo lo que ha pasado.



Las declaraciones de Ray Fisher contra WarnerMedia comenzaron el pasado 1 de julio cuando tuiteó por primera vez que el trato que Joss Wheadon dio en el set al elenco y al equipo de La Liga de la Justicia fue “grosero, abusivo, poco profesional y completamente inaceptable” y a eso le siguieron los nombres de Geoff Johns y Jon Berg como las personas que permitieron que el director trate a su equipo de trabajo de esa forma. Para el actor, la responsabilidad debe pesar más que el entretenimiento en sí y por eso no ha dejado de luchar hasta que se haga justicia.

