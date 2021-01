Johnny Depp acusa a Amber Heard de mentir acerca de las donaciones altruistas que prometió

Sin duda, el divorcio entre Amber Heard yJohnny Depp se ha vuelto uno de los rompimientos más escandalosos en los últimos años, pues luego de diversas declaraciones y fuertes acusaciones sobre violencia doméstica por parte de ambos actores frente a los juzgados, los enfrentamientos parecen no tener fin. Este conflicto que inició con la separación de la pareja en 2016 continúa hasta hoy, ahora con el equipo de abogados de Depp acusando a la co-protagonista de Aquaman - 73% de mentirosa.

La actriz había prometido que siempre había sido económicamente independiente y no necesitaba el dinero que le correspondía tras su divorcio, razón por la que se comprometió a dividir los 7 millones de dólares para donarlos a dos organizaciones sin fines de lucro: el Hospital Infantil de Los Ángeles y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles. Sin embargo, todo parece indicar que sólo entregó una pequeña parte del dinero y dichas organizaciones no volvieron a recibir nada de la actriz.

Las fundaciones no se han presentado a hacer declaración alguna, pero de acuerdo a la información recabada por Daily Mail, Heard sólo entregó USD$100,000 al Hospital Infantil de Los Ángeles, e incluso los encargados del lugar le escribieron una carta para saber si ya no se cumpliría con los 3.5 millones que se les había prometido, ya que ellos atienden a personas que pocas veces cuentan con un seguro social o simplemente no logran cubrir los gastos; dependen en gran parte de las donaciones.

Por supuesto, esta investigación vendría a favor del actor de El Joven Manos de Tijera - 91%, quien no dudó en aprovecharla para demostrar que su ex esposa miente, lo que sería evidencia a su favor en medio de la más reciente demanda de difamación por parte de Depp. Por su parte, Elaine Charlson Bredehoft, abogada de la actriz, aseguró que Amber tiene toda la intención de cumplir con esas donaciones, pero tras las visitas a los juzgados y constantes demandas ha tenido que usar ese dinero para su defensa; pero sigue comprometida a dar el dinero que prometió.

Estas fueron las palabras de Amber en 2016 sobre el uso que le daría al dinero de su divorcio:

Como se describe en la orden de restricción y el acuerdo de divorcio, el dinero no jugó ningún papel para mí personalmente y nunca lo ha hecho, excepto en la medida en que podría donarlo a la caridad y, al hacerlo, con suerte ayudar a los menos capaces para defenderse.

Por otro lado, la abogada de la intérprete envió un comunicado a Deadline en el que asegura que estas nuevas declaraciones en su contra no son más que un intento desesperado de Depp para difamar a la actriz de La Chica Danesa - 69%.

El esfuerzo del Sr. Depp por plantar historias en los medios que critican a Amber por no cumplir con todas las donaciones que prometió a la caridad es otro intento desesperado de desviar la atención de las conclusiones del Tribunal del Reino Unido relacionadas con las acusaciones de que el Sr. Depp cometió abuso y violencia doméstica.

