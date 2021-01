Fans de Ben Affleck y Zack Snyder comienzan boicot contra The Batman

Cuando se anunció que Ben Affleck escribiría, dirigiría y protagonizaría la película The Batman , muchos fans estaban emocionados ya que el personaje en Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27% encantó al público en general; no obstante, con la llegada de Matt Reeves para sustituir a Affleck como director todo cambió, pues desechó el guión de Geoff Johns y decidió que haría un reboot.

No te pierdas: Aprovecha la prueba de suscripción gratis a DISNEY PLUS aquí

Los que odiaron la propuesta de Zack Snyder y Ben Affleck en Batman vs Superman estuvieron muy felices por la noticia, ya que Reeves cuenta con una filmografía mucho más destacada que la de Snyder. Sin embargo, los fanáticos fieles a la dupla Snyder-Affleck siguen ahí, más activos que nunca.

Varias cuentas en redes sociales han reportado que los fans apasionados comenzaron una campaña que busca boicotear The Batman, convertirla un fracaso en taquilla y así hacer entender a Warner Bros. que cometieron un error al aceptar el reboot de Reeves y darse por vencidos con la película protagonizada por Affleck.

Habría que preguntarle a esos fans si están conscientes de que el actor y director renunció al proyecto porque sus problemas personales lo rebasaron, ya que además de pasar por una dolorosa separación, se agravó su alcoholismo. A eso hay que sumar que las críticas fueron demoledoras contra Batman vs Superman: El Origen de la Justicia y Liga de la Justicia - 41% fue un fracaso monumental en taquilla.

También lee: The Batman: Relación de Matt Reeves y Robert Pattinson empeoró tras la pandemia de Covid-19

Pero eso no parece importarle a los fanáticos que han convertido a Reeves y a Warner Bros. en los villanos de su historia y que ahora utilizan dos hashtags para llamar al boicot de The Batman, #NotMyBatman, #WeOnlyWantBen. La campaña #ReleaseTheSnyderCut fue efectiva y logró convencer a Warner Bros. de que aprobaran el corte del director de Liga de la Justicia - 41%, lo cual ha envalentonado a los seguidores del primer DCEU a exigir que se restaure el universo cinematográfico que tenía planeado Snyder. Si algo hemos de reconocer a estos fans es que no se rinden tan fácilmente.

Si bien es una causa que cuenta con muchos seguidores, no parece muy probable que tenga algún efecto real. The Batman ha generado altas expectativas y los primeros avances llenaron de emoción a los fanáticos de Batman que no están casados con la idea de que solo Ben Affleck puede interpretar al superhéroe.

Aquí algunos ejemplos de esta “campaña” contra The Batman:

¡Que se joda el Batman de Pattinson! Ben Affleck es el mejor!

Volviendo a ver Batman V Superman; No puedo evitar pensar que Affleck no es el Batman que queremos, pero podría ser el Batman que nos merecemos. #notmybatman

Rewatching Batman V Superman; can’t help but think that Affleck isn’t the Batman we want, but might be the Batman we deserve. #notmybatman — ᴅᴀʀᴛʜ sᴀʟᴏʜᴄɪɴ (@Springham) December 20, 2020

No te pierdas: Joe Manganiello dice que la película de Batman de Ben Affleck era oscura y con influencia de Frank Miller