Loki: se confirma que la segunda temporada ya se encuentra en desarrollo

Loki es un personaje secundario del MCU correspondiente a la franquicia de Thor, sin embargo, ha encontrado un lugar muy especial en los corazones de los fans al punto de que el estudio dio luz verde para una serie enfocada en él. Tom Hiddleston ha hecho un excelente trabajo interpretando al dios de las mentiras y los fans quieren más de eso. De acuerdo con un reporte exclusivo de Deadline, los sueños de todos están a punto de hacerse realidad ya que Marvel Studios ha autorizado el desarrollo de una segunda temporada. La primera ni siquiera se ha estrenado pero los ejecutivos confían bastante en su resultado.

En 2008 nadie hubiera imaginado que la aventura iniciada por Marvel Studios se convertiría en una de las franquicias más impresionantes del mundo. La empresa del ratón encontró a su gallina de los huevos de oro con las sagas de películas inspiradas en las historietas Marvel. A más de diez años, estos personajes continúan siendo fuertes imanes de taquilla y uno de los temas inagotables de la cultura pop. Pero los productos para la pantalla grande ya no parecen ser suficientes en Disney y muy pronto tendremos a nuestro alcance un gran puñado de títulos que formarán parte importante de todo el Universo Cinematográfico de Marvel

Loki es uno de esos caldos que Marvel está preparando para su servicio de streaming, pero la primera temporada no será la única. De acuerdo con la información de Deadline, un segundo bloque de capítulos para la serie ya está siendo planeado, algo grandioso para los fans del personaje. No se ha confirmado el regreso de los mismos productores y guionistas pero al menos sabemos que hay dios de las mentiras para rato. Marvel Studios no está dispuesta a dejar ir a sus pesos pesados pues, aunque vimos a Loki morir en Avengers: Infinity War - 79%, el argumento de la serie tomará una versión de otra línea temporal (¿u otro universo?)

Loki forma parte del conjunto de series que darán sentido a la Fase 4 del MCU. Las otras producciones que están en camino son WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier y Hawkeye. Los pormenores en torno a cada proyecto se han liberado poco a poco, ya que no es extraño observar a la compañía guardando con sumo recelo todos y cada uno de los detalles jugosos de sus producciones. Se sabe que Loki llegará a la plataforma de Disney Plus en mayo, listo para desatar el caos en la Tierra pero con los poderes necesarios para sacar adelante los planes que tenga.

De acuerdo con Marvel Studios, las siguientes películas del MCU son Black Widow (7 de mayo de 2021); Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (9 de julio de 2021); Eternals (5 de novembre de 2021); Spider-Man 3 (17 de diciembre de 2021); Thor: Love and Thunder (6 de mayo de 2022); Doctor Strange in the Multiverse of Madness (25 de marzo de 2022); Capitana Marvel 2 (8 de julio de 2022). Al igual que muchos estudios de Hollywood, los ejecutivos se vieron obligados a retrasar todas las producciones por culpa de la pandemia, 2020 fue un año de severas pérdidas. ¿Lograrán reponerse en 2021?

La primera serie Marvel en Disney Plus es WandaVision y llegará a la plataforma el 16 de enero.

