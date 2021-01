Henry Cavill se convierte en tendencia mundial porque todos lo quieren de regreso como Superman

Gracias al paso de los años Henry Cavill se ha convertido en un tesoro de Hollywood. La industria del entretenimiento lo tomó en sus brazos y ahora es uno de los favoritos, con papeles importantes en las franquicias más renombradas. Uno de sus personajes más famosos es por supuesto Superman, héroe que forma parte del Universo Extendido de DC. Aunque lleva varios años sin interpretar a Clark Kent, esta tarde en redes sociales se ha llevado a cabo la iniciativa que solicita el regreso de Cavill al papel. No son pocos los que quieren verlo una vez más con la capa roja, es por eso que varias decenas de miles se unen en Twitter para hacer realidad algo que a estas alturas todavía parece imposible. En los siguientes párrafos comentamos todos los detalles,

El paso de Henry Cavill a través del DCEU ha sido un poco accidentado. Debutó en la El Hombre de Acero de 2013 y poco después lo vimos en Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27% y en Liga de la Justicia - 41%; esta última película no lo hizo bien ni en taquilla ni entre la crítica, todo debido al desastre cometido por Warner Bros. al conceder el control de la cinta a un cineasta diferente que hizo lo que quiso con el material y no respetó lo que ya se tenía preparado. Decepcionado, Cavill se retiró de la franquicia por unos años y su retorno al DCEU se ha convertido en un misterio doloroso para los fans.

El día de hoy se encuentra en tendencias mundiales el hashtag #HenryCavillSuperman, con miles de personas participando de manera activa en el esfuerzo. En días previos informamos sobre la convocatoria hecha por fans de utilizar el hashtag este 7 de enero y vaya que está funcionando. Si la iniciativa logra alcanzar número más grandes es probable que llamen la atención de los altos mandos de Warner Bros. Por el momento no se tiene novedad alguna sobre si Cavill regresará en algún momento al DCEU como Superman, aunque las opciones para hacer son muchas.

El compromiso de Henry Cavill con Superman es innegable, él es el Clark Kent de las generaciones recientes y más le vale a Warner Bros. escuchar a su público. El actor ha tenido más trabajo en años recientes y su buen nombre logró llegar hasta las nubes. ¿Pasará lo mismo con Superman?

Por el momento no se tienen detalles sobre una posibilidad para El Hombre de Acero 2, cinta que los fans han estado suplicando por años. Las apariciones de Henry como Superman podrían darse tal vez en Flashpoint, Black Adam, Shazam 2 o Aquaman 2, las alternativas son muchas, pero solo el tiempo dirá hacia dónde fluye el camino del actor en el DCEU (o si ya se ha separado para siempre). Lo cierto es que Warner Bros. estaría perdiendo una enorme fortuna si no lo trae de regreso: Cavill adora interpretar a Superman, ya lo ha repetido en numerosas ocasiones (hasta su perro se llama Kal) y el por supuesto que quisiera regresar a ser el héroe.

A continuación te presentamos algunos de los tuits que utilizan el hashtag #HenryCavillSuperman para exigir el retorno del actor como el poderoso hombre de acero:

Nunca entenderé a los payasos que dicen: 'El hombre de Acero no tiene corazón.' Vieron una película diferente 10/10.

El mundo necesita a Superman más que nunca en este momento. Dennos más Cavill como Superman. #HenryCavillSuperman

¡Solo denme 1 película más con este tipo! #HenryCavillSuperman

La perfección es Henry Cavill como Clark Kent / Superman y necesitamos más de él. #HenryCavillSuperman

El Superman de Henry Cavill ha tenido un viaje increíble hasta ahora, y hay mucho más por delante. No dejen que se desperdicie y utilicen el potencial que ofrece esta versión del personaje y continúen su historia. No paren cuando están en el mejor lugar para continuar.

