Creador de Loki será guionista de la película de Star Wars producida por Kevin Feige

Nadie le dice que no a Kevin Feige. El productor y actual Jefe Creativo de Marvel Entertainment es quizá una de las figuras más poderosas de Hollywood. Tras el apabullante éxito de su franquicia, era una cuestión de tiempo hasta que Star Wars quisiera algo con él. Hace dos años se reveló que estaría desarrollando una entrega para esa saga y ahora se confirma que será escrita por el guionista Michael Waldron, creador de la serie Loki.

De acuerdo con Deadline, Michael Waldron, frecuente colaborador de Marvel y guionista ganador del Emmy, será el encargado de escribir la película de Star Wars que será producida por Kevin Feige. El proyecto todavía no tiene director, pero parece que ya se está acelerando el proceso tal como parece suceder con la franquicia tras el sorprendente éxito de The Mandalorian - 91% en Disney Plus.

Todavía no hay detalles de la trama, ya que, evidentemente, todavía no se escribe el libreto. Lo que sí sabemos es que Waldron parece ser un nuevo favorito de Feige y Marvel, pues también fue el guionista de la esperada Doctor Strange in the Multiverse of Madness y es el creador de la serie de Loki, la tercera producción del estudio para televisión que debutará a mediados de año en la plataforma del conglomerado. Mucha confianza se ha depositado en este escritor.

Loki seguirá las aventuras del villano del mismo nombre interpretado por Tom Hiddleston, luego de escaparse de la Torre de Los Vengadores en una de las líneas temporales que vimos en Avengers: Endgame - 95%. El primer adelanto lo tuvimos el mes pasado en un pequeño teaser revelado durante el Día de Inversionistas de la compañía y se sabe que la producción está concluyendo.

Por lo que se vio en ese tráiler, Loki es interceptado, durante su escape, por la TVA, una organización interdimensional que se encarga de vigilar las distintas líneas temporales y remediar sus errores. Primero parece que lo toman prisionero y luego parece trabajar para ellos. Se rumora que será deber del ahora antihéroe detener a versiones alternativas de sí mismo que han unido fuerzas para apoderarse del universo. Feige describió el show como el primer thriller de Marvel.

Star Wars, luego de la decepcionante trilogía de secuelas, se dedicará a desarrollar series spin-off centradas en personajes nuevos y conocidos. Este año veremos shows de Boba Fett, y Andor, con Diego Luna. Se preparan también la tercera temporada de The Mandalorian, aunque en el cine hay todavía incertidumbre. Únicamente se anunció la película Rogue Squadron bajo la dirección de Patty Jenkins, directora de Mujer Maravilla 1984 - 90%. Además del filme de Feige se sabe que también Taika Waititi está trabajando en una.

Waldron, que también tiene proyectos propios como una nueva serie llamada Heels, para Starz, se ganó un Emmy el año pasado como guionista de la cuarta temporada de Rick and Morty - 100%. Loki espera debutar en mayo de este año y, de salir todo bien pese a la pandemia, posiblemente veamos este filme para 2022 o 2023, dependiendo qué tan rápido quede listo el libreto y se encuentre al director ideal para el mismo.

