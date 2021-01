Doctor Strange in the Multiverse of Madness podría ser un mayor espectáculo que Avengers: Endgame

Este 2021 se cumplen dos años del estreno de Avengers: Endgame - 95%, cinta que puso fin a una parte importante del Universo Cinematográfico de Marvel y que despidió a personajes icónicos de la franquicia como Tony Stark, alias Iron Man, interpretado por Robert Downey Jr. (Dolittle - 28%, El Juez - 48%) desde la primera cinta de todo el universo, y a Steve Rogers, alias Capitán América, interpretado por Chris Evans (Capitán América: El primer vengador - 79%, Before We Go - 22%).

Luego de todo lo que sucedió en dicha película, un evento cinematográfico sin precedentes que fue un éxito taquillero de gran magnitud, es difícil imaginar que exista otra cinta similar, sobre todo del mismo universo fílmico. Sin embargo, según nueva información del experto en estos temas, Daniel Richtman, la segunda salida en solitario de Doctor Strange será más grande en escala que Endgame.

Conviene recordar que la última cinta que vio a los Vengadores reunidos, originales y nuevos, siguió a los queridos superhéroes que sobrevivieron al malévolo plan de Thanos, que ejecutó en Avengers: Infinity War - 79%, en su misión para impedir que el Titán llevara a cabo sus planes. Por tal motivo los héroes tuvieron que viajar en el tiempo para juntar las Gemas del Infinito, antes de que Thanos lo logre en el pasado, para revertir, de esta manera, los acontecimientos que acabaron con la vida de la mitad de la humanidad.

El público y la crítica adoraron Endgame, pues destacaron que es una cinta intensa, épica y emocionante, así como un final satisfactorio para la ambiciosa saga de Marvel. Por esta razón parece difícil que otra película de la compañía sea más grande que lo que fue el último filme de los Vengadores.

Con un elenco repleto de superhéroes que habían llevado exitosamente sus propias franquicias en solitario, Avengers: Endgame logró conquistar la taquilla y puso fin a una historia que había abarcado 22 películas en 11 años.

No obstante, si hay algo seguro es que el MCU continúa y en los planes de Marvel hay algunas películas que han dado mucho de qué hablar en los últimos meses. Por un lado, Thor: Love and Thunder verá al Dios del Trueno recurrir a los Guardianes de la Galaxia para contar con su apoyo en la lucha contra Gorr the God Butcher, interpretado por Christian Bale (El Vicepresidente: Más Allá del Poder - 69%, Knight of Cups - 46%).

Por otra parte, mucho se ha hablado sobre que Spider-Man 3 sea la cinta que vea reunirse a los tres actores que han interpretado al superhéroe arácnido: Tom Holland (El diablo a todas horas - 65%, Unidos - 84%), Andrew Garfield (Una Razón Para Vivir - 67%, Silencio - 30%) y Tobey Maguire (La Jugada Maestra - 72%, El Gran Gatsby - 48%), o que al menos prepare el terreno para una cinta posterior del Spider-Verse en live-action.

Pero la cinta más prometedora en términos narrativos, sin duda alguna es Doctor Strange in the Multiverse of Madness, pues así como en el MCU ya se abordaron los viajes en el tiempo, en esta película se podrían introducir los viajes interdimensionales.

Así que aunque Daniel Richtman no dio más detalles para saber por qué la segunda entrega de Doctor Strange será tan espectacular, incluso más que Endgame, desde un punto de vista visual y narrativo, definitivamente podría resultar mucho más llamativa.

