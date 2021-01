Star Wars: Lucasfilm tomaría el control de Rogue Squadron tras la decepción de Mujer Maravilla 1984

Pues las cosas no han salido tan bien para Mujer Maravilla 1984 - 90%, la nueva película del DCEU que prometía encantar a los fans del personaje. Aunque durante un largo tiempo fue anunciada como una puesta increíble, al final obtuvo críticas mixtas por parte de la prensa y el público en general. La mala recepción ha alertado a los ejecutivos de Lucasfilm, quienes habrían tomado la decisión de vigilar a Patty Jenkins durante el desarrollo de Rogue Squadron, una de las películas de Star Wars que ha quedado en su manos. El estudio ya no se puede dar el lujo de desafiar las añoranzas de los fans, deben moverse con cuidado al momento de elaborar proyectos.

El 10 de diciembre Disney anunció numerosas producciones, muchas de ellas correspondientes al universo de Star Wars. A través de sus redes sociales, Patty Jenkins anunció encantada su rol como directora en Rogue Squadron con un video en el que explica un poco de la historia de su padre como pilotos, así como su fascinación por el vuelo. Las expectativas se alzaron inmediatamente, después de todo, Jenkins había estado detrás de Mujer Maravilla - 92%, una de las mejores películas del Universo Extendido de DC. Sin embargo, ni los fans ni Lucasfilm estaban preparados para lo que llegó con la secuela. Las alarmas se encendieron inmediatamente.

Seguidores del personaje y críticos estuvieron de acuerdo en que Mujer Maravilla 1984 es una película floja, con un argumento que no se explica bien y lagunas que parecen océanos; algunos incluso llegaron a la conclusión de que esta segunda aventura no tiene sentido, y mucho menos impacto que la predecesora, donde Diana se una a la Primera Guerra Mundial para luchar contra un poderoso dios. Ante los resultados de 1984, el insider Daniel Richtman señala a través de su Patreon que Lucasfilm tiene la intención de involucrarse de forma notable en Rogue Squadron con el objetivo de evitar una decepción en el futuro. Los fans de Star Wars sí que los intimidan.

La trilogía de Star Wars desarrollada por Lucasfilm fue casi un despropósito para mucho seguidores de la marca, en especial la última película, realizada como la parte final de un rompecabezas en el que las piezas nunca encajaron. Kathleen Kennedy está tratando de evitar por todos los medios posibles la repetición de aquella experiencia desagradable, por lo que Rogue Squadron probablemente se verá sometida al ojo crítico de los señores Disney. No podemos decir que las expectativas por la nueva película sean las mismas luego de observar el resultado de Wonder Woman 1984. ¿Tomarán medidas radicales para no encontrarse con el fracaso?

La siguiente película de Star Wars llegará a los cines a finales de 2022 bajo el cargo de Taika Waititi. Los fans esperan que el director tenga la suficiente sabiduría como para no repetir los fallos logrados por los cineastas que estuvieron al frente de las producciones más recientes. Por otro lado, Lucasfilm todavía tiene muchos planes para la pantalla chica. En el horizonte se vislumbran las series para Obi-Wan Kenobi y Cassian Andor, un par de producciones solicitadas por los fanáticos, y muchas más, grandes esperanzas para los fans que ya ven en The Mandalorian - 91% a una gran redentora de Lucasfilm. La empresa tiene mucho trabajo para los años que están por llegar.

La siguiente temporada de The Mandalorian no llegará pronto al servicio de Disney Plus. Con tantas series anunciadas por Lucasfilm será muy complicado tener novedades en un tiempo cercano. El destino del pequeño Grogu será conocido más adelante, por el momento los fans solo pueden esperar.

Rogue Squadron de Patty Jenkins llegará a los cines en diciembre de 2023.

