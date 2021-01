James Mangold, director de Logan, llama a boicotear cadenas pro Trump

Esta tarde se desató la locura en Estados Unidos. El Capitolio en Washington D. C. fue tomado por simpatizantes de Donald Trump, quienes no están de acuerdo con los resultados de las más recientes elecciones; buscan que su líder no pierda el poder y que los votos de Joe Biden sean ratificados. Por supuesto que la mayoría de las redes sociales se han tomado muy mal los acontecimientos, y los describen como un atentado en contra del estado. Bajo este contexto, James Mangold, director de Logan - 93% y Contra lo Imposible - 94%, ha solicitado a sus colegas y seguidores un boicot en contra de la cadena Fox News por apoyar a los invasores.

Fox News se ha encargado de cubrir la toma del Capitolio, sin embargo, lo ha hecho desde una perspectiva que beneficia a los seguidores de MAGA. Esta tarde, la presentadora Martha MacCallum denominó a la situación como una "victoria gigante para los protestantes", quienes entraron por la fuerza al complejo. Poco después agregó lo siguiente:

En Twitter ya podemos leer las publicaciones de celebridades y usuarios comunes en contra de la postura tomada por Fox News. Algunos han retomado los acontecimientos observados hace meses, cuando la cadena llamó "vándalos" a los miembros del movimiento Black Lives Matter, pero "protestantes pacíficos" a los seguidores de Trump en el Capitolio. Por supuesto que las reacciones adversas no iban a hacerse esperar. James Mangold alza su voz a través de la red social y pide el boicot a Fox News por actuar en beneficio de ciertos intereses; el cineasta arremete con la familia Murdoch, dueña de la cadena.

Watching lawlessness in our capitol — thugs supporting a coup — & deeply saddened. The Murdochs have inflicted so much racism, sexism, virulent lies & damage to our nation. Fellow content makers, we must cancel appearances on Fox & use our power to keep ads 4 our shows off Fox.