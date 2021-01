Comparan protestas de Estados Unidos con The Dark Knight Rises y Joker

Este día muchos estadounidenses quedaron conmocionados con la noticia de que miles de manifestantes, simpatizantes de Donald Trump, tomaron el Capitolio, donde legisladores debatían sobre la validación del triunfo de Joe Biden en las pasadas elecciones de noviembre. Las imágenes que llegaron a los medios y a las redes sociales eran impactantes, civiles enfrentándose a policías, algunos cargando armas y banderas de la Confederación; muchos no pudieron evitar relacionar las fotografías y la situación con dos películas recientes de DC Comics, El Caballero de la Noche Asciende - 87% y Guasón - 91%.

En El Caballero de la Noche Asciende, tercera entrega de la trilogía The Dark Knight, el villano Bane desata el caos en Gotham City, encierra a la policía bajo tierra y con ayuda de las clases marginadas y los prisioneros liberados de la cárcel toma el control de la ciudad. Al final Batman regresa de Medio Oriente y tras liberar a los policías hay una batalla que ocurre frente a un edificio similar al Capitolio.

Guasón, por su parte, muestra protestas generadas tras el asesinato de tres hombres ricos a manos de un hombre vestido de payaso, Arthur Fleck, el protagonista. El crimen, lamentado en los medios como una tragedia, es interpretado por los más desfavorecidos como una acción subversiva contra la desigualdad de Gotham City, contra los ricos como Thomas Wayne, y los manifestantes adoptan la máscara de payaso y la frase “todos somos payasos” como símbolos.

Si bien estas películas muestran enfrentamientos entre civiles y policías, así como protestas en las calles, el caso de la vida real del que se está hablando se ha tornado bastante grave y ha sido condenado por varias figuras públicas. Fue necesaria la llegada de más policías y de la guardia nacional con equipo antimotines, e incluso hubieron disparos y un herido. El todavía presidente Donald Trump se dirigió en un video de Twitter hacia los manifestantes con estas palabras (vía Variety):

Conozco su dolor, sé que están lastimados. Tuvimos una elección que nos fue robada. Fue una elección arrolladora y todos lo saben, especialmente el otro lado. Pero tienen que irse a casa ahora. Tenemos que tener paz. Tenemos que tener ley y orden. Tenemos que respetar a nuestra gran gente en la ley y el orden. No queremos que nadie resulte herido. Es un período muy difícil. [...] Esta fue una elección fraudulenta, pero no podemos seguir el juego a estas personas. Tenemos que tener paz. Así que vayan a casa. Los amamos, son muy especiales.

Donald Trump hace un llamado a los "manifestantes" en Gotham City para que se vayan en paz, diciéndoles que los ama y que son muy especiales.

Donald Trump calls on "protestors" in Gotham City to leave in peace, telling them he loves them and they are very special.#TheDarkKnightRises #WashingtonDC #Trump #Capitol pic.twitter.com/W1SqZC6fFr — Keith Fraser 💙 (@otakukeith) January 6, 2021

De un vistazo, parece que todas las cadenas de noticias solo están transmitiendo #TheDarkKnightRises. Entonces te das cuenta de que no existe Bane y es real.

At a glance, it feels like all the news networks are just playing #TheDarkKnightRises. Then you realize there’s no Bane and it’s real. pic.twitter.com/lFlKPZp5dC — Brett Simmons (@brett_simmons) January 6, 2021

Esta mierda comienza a parecer una escena de #TheDarkKnightRises con #Bane asumiendo el control del gobierno.

Shit is starting to look like a scene from #TheDarkKnightRises with #Bane taking over the government — J.Copeland (@lo_class87) January 6, 2021

Al final de #Joker, cuando todo el mundo empieza a disfrazarse de payasos para imitar a otro payaso que ha perdido la trama y empieza a rebelarse, esto es lo que me recuerda esta invasión del Congreso.

At the end of #Joker when everyone starts to dress up like clowns to imitate another individual clown who’s lost the plot and start to riot, this is what this invasion of Congress reminds me of. — McGlynn ©™ 💙 (@Matt_McGlynn73) January 6, 2021

La turba en Capitol Hill es el #Joker como libertario de derecha.

Cómo veo a #Trump hoy, jugando la última escena del #joker, pero de verdad

How I see #Trump today, playing the last scene of the #joker, but for real pic.twitter.com/19du82DuHA — Vincent Giardina (@giardiv) January 6, 2021

¿Por qué nadie responsabiliza a #DonaldTrump por incitar y alentar este comportamiento? Donald Trump tomó el discurso de #Bane y ahora asaltan el edificio alimentando su fantasía. ¡Es una pena ver Estados Unidos ahora mismo! #Impactante.

Why is no one holding #DonaldTrump accountable for the inciting and encouraging this behaviour! Donald Trump took a line from #Bane and now they storm the building feeding into his fantasy. #callitoff

Shame to see the #stateofamerica right now! #shocking — Bejal Honey Joshi (@PlushHoney) January 6, 2021

