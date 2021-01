Habrían eliminado a Cyborg de la película de Flash

El 2021 no dejará de lado la pelea entre Warner Bros y Ray Fisher. El actor, que debutó en el DCEU como Cyborg en Liga de la Justicia - 41%, ha estado enfrentando al estudio por lo que él asegura que fueron prácticas tóxicas que experimentó durante el rodaje bajo la dirección de Joss Whedon. El pleito revivió hace unos días cuando juró que no trabajaría más con el presidente de esa saga, Walter Hamada, y ahora reportan que su personaje ha sido removido de la trama de The Flash.

La información proviene de The Wrap. El sitio reporta que un cameo como Cyborg había sido ofrecido a Ray Fisher a mediados del año pasado cuando los planes para The Flash comenzaban a prepararse. No obstante, debido a que públicamente juró no trabajar nunca más en proyectos desarrollados o involucrados con el ejecutivo Walter Hamada, su participación en el filme ha sido eliminada. Esto pone en incertidumbre su futuro en la saga.

Este es el más reciente giro en la batalla entre Fisher y el estudio, la cual comenzó también el año pasado cuando el actor acusó a Whedon de comportamiento inapropiado en el set. Estas acusaciones, que se extendieron también al guionista Geoff Johns , dieron paso a una investigación que concluyó a principios de diciembre y que, en ese momento, parecían haber satisfecho al intérprete que anunció que había tenido conversaciones con los ejecutivos.

Hamada, que se unió a Warner como presidente de las películas de DC en 2018, no tuvo participación alguna en la producción de la fallida Liga de la Justicia - 41%. No obstante, Fisher lo señaló como protector “peligroso” y de tratar de encubrir la situación que fue investigada sobre la producción de ese filme de 2017. Fue entonces que dijo que jamás trabajaría en nada que tuviera que ver con él, aunque no precisó detalles sobre a lo que se refería sobre su papel en el inapropiado comportamiento que él experimentó.

En lo que el ejecutivo sí está trabajando es en The Flash, la película en solitario con Ezra Miller como el veloz superhéroe. El filme, que pasó por muchas manos, finalmente aterrizó y aparentemente se quedará bajo el cargo de Andy Muschietti y Christina Hodson , la guionista de Aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn - 75%. La entrega será la primera en adentrarse en el multiverso y la nueva estructura, sin necesaria o estricta continuidad, que seguirá de ahora en adelante el estudio para sus producciones basadas en la firma de cómics.

La película contará con varios actores regresando a sus papeles, tales como Michael Keaton como Batman. Esto debido a que el personaje aprenderá a usar su velocidad para viajar a través del tiempo y la realidad. Cyborg iba a tener un cameo, pero ahora se reporta que debido a los problemas del actor ya no será así, pero tampoco habrá planes para reemplazar al intérprete por alguien más.

Las cosas seguramente no quedarán en esto, pues Hamada apenas extendió su contrato para continuar a la cabeza de las películas de DC conforme entran en una nueva etapa que prevé lanzar seis producciones al año, cuatro en cines y dos en HBO Max. Fisher regresará como Cyborg en el esperado Snyder Cut de Liga de la Justicia - 41% que llegará a esa plataforma en marzo de este año.

