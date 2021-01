Robert Downey Jr. estaría en pláticas para unirse a The Mandalorian

La segunda temporada de The Mandalorian - 91% volvió realidad muchos sucesos que parecían casi imposibles y dio pie a apariciones que sólo se habían fomentado por rumores de internet; como la representación de Ahsoka Tano por Rosario Dawson, o inclusive la llegada de Mark Hamill como un joven Luke Skywalker que entrenará a Grogu, de acuerdo con el final de temporada. Después de tantas sorpresas, los fanáticos están a la expectativa por saber qué pasará después y los nuevos rumores apuntan a que Robert Downey Jr. es el siguiente en la lista para unirse al universo de Star Wars como uno de los villanos más esperados en un live-action.

Como pudimos ver, mucho de lo que The Mandalorian presentó tiene como base o guiños a la serie animada Star Wars Rebels, principalmente porque Dave Filoni, el creador, está muy involucrado en la producción original de Disney Plus. Por lo tanto, es posible que él junto con Jon Favreau estén pensando en incluir en los nuevos capítulos al icónico villano, el Gran Almirante Thrawn, enemigo jurado de la jedi Ahsoka con quien aún tiene deudas pendientes. Los fanáticos, encantados con la idea, han comenzado a sugerir posibles actores que lo interpreten, siendo Lars Mikkelsen, quien prestó su voz al personaje en Rebels, y el actor de Doctor Strange: Hechicero Supremo - 89%, Benedict Cumberbatch, los principales contendientes.

No obstante, los creadores de Mandalorian podrían tener a alguien más en mente. De acuerdo con el sitio Pirates & Princesses, Favreau y Filoni estarían en conversaciones avanzadas para que Robert Downey Jr. sea que interprete a Thrawn. Este dato aún no confirmado, no suena tan descabellado si pensamos en que tanto el actor como Jon tienen una estrecha amistad, ambos fueron nombrados ‘Leyendas de Disney’ y juntos lograron sacar avante lo que ahora conocemos como el Universo Cinematográfico de Marvel gracias a Iron Man - El Hombre de Hierro - 93%.

Después de su salida del MCU tras una década de interpretar a Tony Stark, Robert no se ha involucrado en otro proyecto ostentoso. El año pasado, antes de la pandemia, logró estrenar Dolittle - 28% y se espera que lo siguiente sea la tercera parte de Sherlock Holmes - 70%, por lo que, al tener una agenda no tan ajustada podría unirse ahora al universo de Star Wars y no le vendría mal, sobre todo si lo que busca es seguir activo y vigente.

Como no se ha confirmado ni negado este rumor entre el actor de Iron Man 2 - 72% y el director de El rey león - 40%, tampoco se sabe si Thrawn está realmente confirmado para aparecer en la serie protagonizada por Pedro Pascal. Algunas especulaciones también apuntan a que podría no aparecer junto al mandaloriano y más bien estar preparando un regreso triunfal en la serie individual de Ashoka; lo cual también tiene sentido debido al pasado que comparten los dos, como vimos en la serie animada, y reafirmado con el personaje de Dawson buscándolo en The Mandalorian - 91%.

Para quienes no están familiarizados con él su nombre real es Mitth'raw'nuruodo, pero como realmente nadie puede pronunciar su nombre, se le nombra solo como Thrawn. Se trata de un sujeto de la raza Chiss, caracterizados por su aspecto humanoide de piel azulada, ojos rojos y facciones angulosas. Llegó a ser parte de los Rebeldes, pero terminó por sucumbir ante el lado oscuro de la fuerza.

Fue el propio Anakin quien lo presentó con Palpatine y este le encomendó la misión de estudiar el Borde Exterior de la Galaxia, destacando que este es el lugar en el que se encuentra el Emperador durante los sucesos de Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61%.

Con la trilogía contemporánea siendo tan mal recibida, tal vez LucasFilm busque arreglar todo y llenar huecos a través de sus series. Habrá que esperar para saber más sobre la inclusión de Thrawn y si el ex Iron Man termina por confirmarse.

