WandaVision revela su primera escena y es impresionante

WandaVision es la primera serie de Marvel Studios, una producción que ha sido esperada por los fans con grandes expectativas. La fecha de estreno se encuentra realmente cercana y Disney complace a los fans con la publicación de un clip que tiene como estrellas a sus protagonistas. La producción está totalmente encaminada a ser un éxito del streaming, puesto que se trata del primer título correspondiente a las Fase 4 del MCU. Ha pasado mucho tiempo desde la último que los fans tuvieron material y ya es justo observar algún avance en la historia. A continuación te presentamos el nuevo contenido de WandaVision.

Durante muchos años Marvel Studios se dedicó a los productos de la pantalla grande. Ahora tenemos una saga compuesta por más de veinte películas que ha transformado a la empresa en una de las más ricas de la industria. Pero en vista del éxito ofrecido por The Mandalorian - 91% para Lucasfilm, la historia de los superhéroes no quiere quedarse atrás en términos de pantalla chica. WandaVision representa ese nuevo salto iniciado por el estudio hacia la explotación del contenido para la televisión. Para comenzar con el pie izquierdo la nueva aventura, te presentamos el nuevo avance compartido por Marvel.

En el avance de WandaVision tenemos a nuestras estrellas en un escena que nos recuerda bastante a las comedias situaciones de hace década como Hechizada o Mi Bella Genio, ambos dicen algunos chistes y en el fondo podemos escuchar las clásicas risas enlatadas. Esto es algo que jamás se había visto en alguna producción del Universo Cinematográfico de Marvel, por lo que ya podemos imaginar un poco del resto de la temporada, misma que estará compuesta por nueve capítulos. Por supuesto que la serie no mantendrá ese tono de manera general, más adelante nos toparemos con varios sorpresas.

Aunque todas las películas de Marvel Studios sufrieron otro retraso, tal y como se anunció esta tarde, WandaVision tendrá la fortuna de llegar a Disney Plus este primer mes de 2021. Al serie una miniserie su hogar es el servicio de streaming, por lo que no tenemos duda alguna de que se convertirá en algo muy comentado. Las redes sociales ya comienzan a prepararse para su inminente llegada el próximo 16 de enero. ¿El multiverso se abrirá con WandaVision y compañía?

Además de las ya anunciadas fechas para WandaVision (enero), Loki (mayo) y The Falcon and the Winter Soldier (marzo), Disney estrenará What If...? (julio), Ms. Marvel (septiembre) y Hawkeye (diciembre). Las que no tienen fecha de estreno son She-Hulk, Moon Knight, Secret Invasion, Ironheart, y Armor Wars, pero podrían aparecen en la plataforma de Disney Plus durante algún punto de 2022. Los fans de esta emocionante historia tienen un futuro brillante en compañía de sus superhéroes favoritos. Marvel sí que pretende desquitar el tiempo robado por la pandemia bombardeando a sus seguidores con material interminable.

Los más exigentes del fándom esperan que la empresa se supere a sí misma y sea capaz de entregarnos nuevas aventuras que dejen en la sombra a las observadas con las últimas aventuras de los Vengadores. Sin lugar a dudas, es hora de que el estudio tome un cambio importante de perspectiva y no solamente produzca su material en masa con el repetido estilo que ya todos conocemos muy bien. El clip de WandaVision nos demuestra que han tomado un decisión radical y un nuevo sendero está a punto de sr exhibido.

