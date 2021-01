Declaran a Grogu (Baby Yoda) icono LGBT por enfurecer a grupos conservadores

El diminuto Grogu se ganó corazón del público desde su primera aparición The Mandalorian - 91% hace más de un año. El personaje generó ternura y simpatía entre los espectadores y la segunda temporada de la serie tan solo reforzó los sentimiento. Además de su final en el más reciente capítulo de la serie, Bebé Yoda se ha popularizado durante los últimos en días en redes sociales gracias a algunos altercados con grupos conservadores, sin embargo, los más liberales lo han declaro como un gran ícono de masas, incluso LGBT, todo gracias a que se ha encargado de enfurecer a ciertas personas demasiado estrechas.

A estas alturas muchos de los fans de Star Wars ya vieron la conclusión de la segunda temporada de The Mandalorian. El pequeño Grogu logra hacer contacto con un Jedi, nadie más que el mismo Luke Skywalker, entrañable personaje de las películas que apareció con su look de Star Wars: Episodio VI - El Regreso del Jedi - 80%. Luke acepta llevarse al niño a su templo en desarrollo para entrenarlo en los caminos de la Fuerza, hecho que rompe el corazón de Din Djarin, quien ya lo estaba criando como su fuera su propio hijo. El lazo entre ambos ha enternecido a los más duros y ha generado innumerables aplausos entre el fandom.

La simpatía causada por Bebé Yoda lo ha convertido en uno de los personajes favoritos de los últimos meses. Las personas se desviven por comprar todo tipo de mercancía con su cara verde e involucrarlo en cada aspecto de su vida. Disney no lo vio venir pero por supuesto que dio en el blanco con la creación de tan especial co-protagonista; a pesar de ser una marioneta, los detrás de cámara de The Mandalorian demuestran que él tiene el dominio total del set de rodaje. Claro que el estudio tiene la intención de explotarlo hasta las últimas consecuencias, después de todo, no es un actor al que le tenga que pagar.

Recientemente se informó a través de Milenio que Grogu había hecho enojar al Frente Nacional de la Familia debido a su aparición en ciertas roscas de reyes a la venta por todo México. Se sabe que la tradición coloca al Niño Jesús en el interior del bocadillo, sin embargo, algunos genios de las ventas lo han reemplazado por pequeñas figuras de Bebé Yoda, situación que ha sacado de quicio a las familias mexicanas más conservadoras, quienes aseguran que es "un ataque a los valores, un ataque directo a la religión, porque están haciendo de lado a la sagrada familia." El escándalo no tardó en viralizarle y los memes fueron abundantes.

Ahora, en redes sociales aparecen publicaciones de personas que declaran al simpático Grogu como un icono LGBT, todo por hacer enfurecer a los grupos conservadores. Nadie hubiera imaginado que la estrella de The Mandalorian tendría un impacto tan profundo no solo en la cultura pop, hasta en las tradiciones más arraigan de los mexicanos; el 6 de enero se verá modificado este 2021 todo gracias a las personas conscientes de que la industria del entretenimiento es un imán atractivo para las compras de todo tipo.

Grogu se ha marchado con Luke Skywalker a su templo con ubicación desconocida. Los fans tendrán que esperar un largo tiempo hasta obtener respuestas sobre el paradero del pequeño, pero al menos podemos tener la esperanza de que ambos se volverán a encontrar más adelante. No hay razón para entristecerse, la tercera temporada de The Mandalorian llegará de forma inevitable y Lucasfilm está preparando muchas más series para el deleite de los fanáticos. La pantalla chica está resultando mucho mejor que la grande, todo gracias a que los guionistas tomaron la decisión de conceder a los fans justo lo que quieren. El fanservice se puede hacer bien.

A continuación te presentamos algunos de los tuits que declaran a Grogu un icono LGBT.

¿Baby Yoda? El nuevo representante del lobby LGBT, comunista, destructor de la familia tradicional y valores cristianos 🤘🏻 pic.twitter.com/WYOlejHvc1 — Luis Cuevas (@CuevasC27) January 5, 2021

Baby Yoda LGBT+ icon 🏳️‍🌈 https://t.co/eElREUixMY — 🏳️‍🌈💚 Real Academia del Dinomeme (RAD) 🦖 (@perra_amargada) January 5, 2021

Otros ya se había adelantado en el nombramiento:

Grogu solo confía en LGBTQ. Por eso confía en Din y Luke, y no le gusta Cara Dune

Grogu only trusts LGBTQ. That’s why he trusts Din and Luke. And dislikes Cara Dune — diego luna oscar campaign manager (@jyndjarin) December 19, 2020

La G en LGBT ahora significa Grogu. Yo no hago las reglas.

The G in LGBT now stands for Grogu. I don't make the rules. https://t.co/a0XLdGsMN6 — Jacob Kai (@JacobKai13) December 16, 2020

Es menos probable que Grogu sea homofóbico como Yoda porque tanto su padre Jedi como su padre mandaloriano son LGBT.

Grogu is less likely to be homophobic like Yoda bc both his Jedi dad and Mandalorian dad are LGBT — ✨Brookey Silverhand✨🌹 she/her (@irl_selinakyle) December 20, 2020

Y algunos memes imperdibles:

Parece que la generación de cemento no aguanta ni un #Grogu en la rosca de reyes. pic.twitter.com/FUhkILpPuc — Poncho Gutiérrez (@PonchoGutz) January 5, 2021

