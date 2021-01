Eugenio Derbez dice que el cine comercial, que él y Omar Chaparro hacen, es necesario

Oh, no. Aquí vamos de nuevo. Una vez más nos preguntamos por la clase de cine que debemos financiar en México. Ahora, el actor Eugenio Derbez defiende sus producciones, y también las de su amigo Omar Chaparro, de las críticas. Para él, es indiscutible que las películas más comerciales, que ellos dos hacen, son necesarias porque dan sustento a la taquilla a diferencia de otro tipo de producciones que no se sostienen en cartelera.

En una conversación que tuvieron y subieron a su canal de Youtube, Omar Chaparro y Eugenio Derbez hablaron sobre la importancia de sus películas. El actor de éxitos como No se aceptan devoluciones - 55%, defendió que el “cine comercial” siguiera teniendo un papel importante porque hace mucho más dinero que el “cine de arte”. Eso surgió a raíz de un comentario sobre quienes se les fueron encima a estos dos actores tras la desaparición del Fidecine el año pasado:

Siempre ha habido esta discusión entre el cine comercial y el cine de arte, en el cual siempre se ha dicho: sin el cine comercial no habría industria. El cine nacional no puede vivir nada más de premios y de películas que, normalmente, la gente no va a ver porque las que se hacían antes, en especial las que eran de arte, de festivales, que ganaban muchos premios, son maravillosas, pero también se necesitan películas que metan dinero a la taquilla para el cine pueda ser una industria y pueda subsistir. Es por eso que es muy buena la combinación de las dos.

Cabe aclarar dos cuestiones, los recursos públicos o estímulos fiscales que fueron eliminados por Morena, no beneficiaron con predominancia a Derbez o Chaparro. Si bien hay un par de títulos que recibieron estos apoyos y cuentan con ellos, como Un Gallo Con Muchos Huevos - 67% o la propia No se aceptan devoluciones, no hay ningún indicio de que alguno de ellos haya abusado de los mismos, ni de que se haya usado con opacidad. Pero sí hay un largo número de producciones que recibieron dinero y tuvieron una mejor respuesta con la crítica a nivel nacional e internacional como Museo - 89%, Hasta los Dientes - 100%, Cómprame un Revólver - 88%, Sin Señas Particulares - 100% o La Camarista - 92%.

Esta idea errónea de que estos dos actores son alguna especie de mafia que controla el dinero público destinado a la producción de películas en México es una que igualmente rectificó Derbez en este video. Dijo lo siguiente:

La gente ha de pensar que tú y yo o los que hacemos cine, piensan que el Fidecine es una lana que uno se embolsa para uno. Y no. Es para hacer la película, no tiene nada que ver con los actores, en absoluto, ni siquiera con los productores. Es un dinero que va directamente para pagar al staff, para contratar las locaciones, para rentar el equipo de las cámaras y gracias a eso se pueden hacer películas, por cierto muy exitosas.

Y aunque es correcto que la mayoría de los trabajos de estos dos intérpretes es vapuleada por la prensa, también es cierto que suelen tener tremendo éxito en taquilla. No Manches Frida 2 - 0%, por ejemplo, es la tercera película mexicana más exitosa de la historia con 329 millones de pesos, sólo detrás de Nosotros los Nobles - 100% en la segunda posición y con No se aceptan devoluciones a la cabeza de la lista con 600 millones de pesos.

Si bien hay que preguntarnos cómo mejor equilibrar lo que gana una comedia “comercial”, por seguir los términos de Derbez, respecto a lo que recauda una película menos convencional, eso no quiere decir que todo el cine mexicano sea parecido al trabajo de estos dos intérpretes. Al contrario, esa percepción habla de la pobre distribución que tienen otro tipo de propuestas. Y es importante recordar que el dinero público que se usa para incentivar la industria mantiene a miles de familias y no solamente a unas cuantas personas, por lo que es necesario mantener esos apoyos.

