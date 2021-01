The Batman continuará su rodaje pese al más estricto confinamiento en Reino Unido

Si hay un superhéroe que puede con todo, ese es Batman. El Caballero de la Noche no se verá más afectado por la pandemia o por lo menos eso es lo que quiere Warner Bros. Se ha revelado que el filme The Batman , de Matt Reeves, continuará con su rodaje en el Reino Unido a pesar de que ese país ha entrado en una nueva y más estricta cuarentena debido a los altos índices de contagio, así como el descubrimiento de una cepa mucho más contagiosa del virus.

De acuerdo con Heroic Hollywood, el nuevo confinamiento que entrará en efecto en Reino Unido no afectará a las producciones de cine y televisión que están trabajando en el país. Esto incluye a The Batman. Más tarde se confirmó por parte de un miembro del Parlamento, que aseguró que estas industrias son algunas de las excepciones que habrá para la orden de trabajar desde casa que implican las nuevas medidas de prevención que entrarán en efecto:

For the arts/creative sectors this means



You should work from home unless you can’t - exemptions include for training and rehearsal of performances, recording studios and film & TV production



Outdoor heritage sites and gardens can stay open for exercise